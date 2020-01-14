Стартовал конкурс работ авторов, проживающих в республике
В Бурятии объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы на 2020 год. Мероприятие проводится с целью поддержки авторов литературных произведений, проживающих в республике и повышения общественного престижа литературного творчества, а также повышения художественной и полиграфической культуры.
На конкурс предоставляются рукописи произведений в следующих номинациях:
- «Историко-краеведческая литература»;
- «Литература Бурятии»;
- «Культура и искусство Республики Бурятия»;
- «Издание для детей и юношества».
Экспертный совет оценивает заявки согласно следующим критериям:
- соответствие проекта целям и задачам конкурса;
- уникальный характер проекта;
- обоснованность запрашиваемых средств.
Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 13 февраля. Присланные на конкурс работы возврату не подлежат. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Бурятии издадут лучшие работы по краеведческой и детской литературе
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