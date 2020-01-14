В Бурятии издадут лучшие работы по краеведческой и детской литературе

Стартовал конкурс работ авторов, проживающих в республике



В Бурятии объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы на 2020 год. Мероприятие проводится с целью поддержки авторов литературных произведений, проживающих в республике и повышения общественного престижа литературного творчества, а также повышения художественной и полиграфической культуры.



На конкурс предоставляются рукописи произведений в следующих номинациях:

- «Историко-краеведческая литература»;

- «Литература Бурятии»;

- «Культура и искусство Республики Бурятия»;

- «Издание для детей и юношества».



Экспертный совет оценивает заявки согласно следующим критериям:

- соответствие проекта целям и задачам конкурса;

- уникальный характер проекта;

- обоснованность запрашиваемых средств.



Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 13 февраля. Присланные на конкурс работы возврату не подлежат. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

