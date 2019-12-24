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23 Декабря

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В ледовом городке в центре Улан-Удэ использовали идею Да Винчи

В ледовом городке в центре Улан-Удэ использовали идею Да Винчи
Общество,  Фото:trafjam.ru
В Улан-Удэ объяснили необычную конструкцию вокруг главной ёлки

До 30 декабря на площади Советов появится новая архитектурная подсветка елей. На флагштоки, установленные вдоль деревьев, закрепят прожекторы. Оценить новое световое решение горожане смогут уже на днях. На данный момент ведутся подготовительные работы по монтажу оборудования, сообщает администрация Улан-Удэ.

Украшение новогоднего городка продолжается. К торжественному официальному открытию всё будет готово. Но уже сейчас площадь Советов с горками открыта для горожан. На месяц её заселили 20 символов наступающего года. Сказочные мыши «поделили» территорию. Одни отвечают за фотозону, другие за развлечения для взрослых и детей – горки.

Популярна среди юных горожан и большая мышь-лабиринт. В ледяных коридорах дети играют в прятки.

Внимание взрослых привлекает необычная деревянная конструкция вокруг главной ёлки, которая вызывает вопросы у некоторых горожан. По задумке архитектора она символизируют мышиные норки. Несколько десятков стоек образуют два полукруга в виде арок.

- Я взяла за основу идею Леонардо Да Винчи. У него тоже есть такой мост в виде арки. У него все сделано из брусков без гвоздей даже. Но мы тут закрепили все гвоздями, на всякий случай, для безопасности, - рассказала разработчик эскиза ледового городка Римма Самданова.

Комитет городского хозяйства обеспечивает уборку ледового городка и следит, чтобы яркая подсветка всегда была в исправном состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году открытие главной городской ёлки на площади Советов перенесли с 31 на 30 декабря.



ледовый городок
 
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