В Улан-Удэ Новый год на площади начнут отмечать 30 декабря

Горожан ждёт народное караоке, игры, поздравления и праздничный салют
На площади Советов в Улан-Удэ 30 декабря пройдёт необычное открытие главной городской ёлки. Все желающие смогут исполнить любимые новогодние песни вместе с профессиональными артистами. На больших светодиодных экранах будет транслироваться текст песен, а профессиональный звук позволит присоединиться к народному караоке.
В этом году по многочисленным просьбам горожан, торжественное открытие главной городской ёлки перенесено с 31 на 30 декабря, сообщает комитет по культуре.
- Вечером 31 декабря все торопятся домой, надо успеть нанести последние штрихи, в тоже время представление хочется посмотреть, - пояснил главный специалист комитета по культуре Андрей Имедеев.
В связи с этим общегородской Новый год начнётся на площади Советов 30 декабря в 16:00 (0+). Сначала на территории ледяного городка будут работать анимационные площадки, где артисты культурно-досуговых учреждений устроят конкурсы с призами. С 16:45 до 17:00 Деды Морозы - сотрудники муниципального духового оркестра исполнят новогодние композиции.
В 17:00 горожан и гостей столицы поздравит мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он вручит сертификаты победителям городского конкурса на лучшее новогоднее оформление, призовой фонд которого составляет 300 тысяч рублей.
В праздничной программе выступят муниципальные театры «Забава» и «Угол зрения», артисты Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, вокальные группы «Тэмуджин» и «Лаккитон».
В 18:00 всех собравшихся ждёт пятиминутный панорамный музыкальный фейерверк.
Накануне городские ёлки пройдут во всех районах Улан-Удэ.
24 декабря в 18.00 в новом парке «Кристальный» в микрорайоне Стеклозавода состоится праздник Советского района. По завершению праздника всех пришедших на праздник ждёт фейерверк
25 декабря в 18.00 в парке «Юбилейный» пройдёт открытие главной ёлки Октябрьского района. В парке установлена новая иллюминация, обустроен ледовый городок, каток. Здесь состоится необычный конкурс «Забег мандаринов» и выставка объёмных фигур «Мышка и компания». Открытие ёлки Железнодорожного района пройдёт 26 декабря в 17:00 в парке имени Орешкова. По окончании программы - фейерверк.
Как сообщал «Байкал-Daily», в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до часу ночи.
В Улан-Удэ Новый год на площади начнут отмечать 30 декабря
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