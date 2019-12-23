Евгений Миронов поздравил Русский драмтеатр с днём рождения

Известный актёр театра и кино Евгений Миронов поздравил Русский драматический театр имени Бестужева с днём рождения.
– Не расслабляться, идти только вперёд! Рисковать, смело, тем более у вас такой замечательный режиссер Сергей Левицкий. С днём рождения! – сказал в ролике Евгений Миронов.
Звезда российского кино поздравил учреждение культуры Бурятии на съёмках ленты «Сердце Пармы», в которой снимается вместе с актрисой Русского драматического театра Еленой Ербаковой.
Сборный видеоролик с поздравлениями от гостей, а также от народного артиста России Евгения Миронова, показали в конце праздничного мероприятия «Ночь в театре».
Накануне, 22 декабря, традиционно в день рождения Русского драматического театра имени Бестужева прошла «Ночь в театре». Свой Новый год театр встретил вместе со зрителями и отпраздновал масштабным театральным путешествием по закулисью.
- «Ночь в театре» – это эксклюзивный театральный проект, который проходит только один раз в году. В этот вечер 180 зрителей видят театр не со стороны зрительного зала и парадного фойе, а могут побывать там, куда обычно им вход воспрещён. Кроме того, они пробуют себя в роли бутафора, гримёра, костюмера и даже актера, - отметили в пресс-службе театра.
На четвёртой «Ночи в театре» гостей встретили гиды-актёры в костюмах своих любимых персонажей или придуманных образах, разделили на группы и повели в сердце театра – на сцену. Здесь зрителей ждал бар и небольшой концерт от театрально-музыкальной группы «Дари».
– Мы рады всех видеть на нашем дне рождения. Сегодня здесь присутствуют самые любопытные люди, жадные, в хорошем смысле слова, до новых эмоций и ощущений, получения нового чувственного опыта – то, ради чего и существует «Ночь в театре», – поприветствовал зрителей Сергей Левицкий. – Театру Бестужева сегодня 91 год. И, несмотря на возраст, мы молоды, амбициозны, энергичны, мы смотрим вперёд и открыты вам, открыты всему новому. Мы готовы ошибаться, чтобы быть лучше и на шаг впереди. И мы верим в любовь. И с любовью мы ежедневно трудимся, чтобы сделать себя чуть лучше и по возможности этот мир. Мы работаем для вас!
После приветственной речи каждая группа отправилась в своё путешествие по театру. Гости смогли посетить гримёрный и костюмерный цеха, где мерили парики и костюмы, бутафорский цех, где своими руками делали сачки и монетки для спектакля, художественно-декорационный цех, где художественный руководитель создал инсталляции на тему современного театра. Здесь были экспозиции под названием «Репетиция», «Театр», «Память об ушедшем», «Х.З.», «Russian dreams for Trier» и другие. Также Сергей Левицкий провёл для зрителей иммерсивную экскурсию-шоу на сцене, рассказал о её устройстве и возможностях, показал все технические приспособления, что использует режиссёр для создания атмосферы: световое оборудование, дым- и снег-машины и т.д.
На Малой сцене артисты перевоплотились в образы кастинг-продюсеров и при помощи хромакея предложили гостям создать кинопостеры. В одной из самых загадочных локаций – арт-кафе «Чайка» – прошла «Кремлёвская елка». А в кармане сцены актеры показали, как происходит ввод в спектакль в форс-мажорных обстоятельствах на примере «Вишневого сада». В любимом трактире «У Винокурова» состоялась игра «Что? Где? Когда?», а в большом репетиционном зале зрители попробовали себя в озвучивании фильма.
В финале вечера несколько зрителей стали актёрами и вместе с режиссёром Сергеем Левицким отрепетировали и тут же сыграли премьеру «Ночная сказка» по мотивам спектакля «Сказка странствий».
Завершилась «Ночь в театре» за праздничным столом у новогодней ёлки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.