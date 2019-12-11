Актриса из Улан-Удэ снимается в фильме с Евгением Мироновым

Судя по подписи, Елена и Евгений Миронов исполняют роли Тиче и Иона.





Актриса Русского драматического театра имени Бестужева Елена Ербакова сыграла вместе с известным российским актёром Евгением Мироновым в фильме «Сердце Пармы».- Невероятный Евгений Витальевич Миронов. Счастлива работать в вами! Благодарю за партнёрство! Это прекрасно!!! Запомню навсегда!!! Особенно этот день!!! Люблю!!! – написала накануне на своей странице «ВКонтакте» Елена Ербакова.Картина ещё в процессе съёмки. Режиссёр киноленты Антон Мегердичев.В фильме рассказывается история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населённых язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты.В центре конфликта цивилизаций — судьба русского князя Михаила, который полюбил юную Тиче, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и пармой, — герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.Евгений Миронов - советский и российский актёр театра и кино, режиссёр. Народный артист РФ. Двукратный лауреат Государственной премии РФ Художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года.В кино Евгений Миронов первую роль сыграл в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Вскоре после его участия в нескольких совершенно непохожих лентах («Делай — раз!», «Перед рассветом», «Затерянный в Сибири») молодого актёра заметили.Широкую известность и признание как зрителей, так и специалистов Евгений Миронов получил после исполнения главной роли в фильме режиссёра Валерия Тодоровского «Любовь», удостоенной целого ряда отечественных и зарубежных кинематографических наград, а сам он был признан лучшим актёром 1992 года.