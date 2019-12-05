Музею природы Бурятии подарили конфискованный рог

- Тут нанесено достаточно современное прочтение, напоминающее петроглифы или писаницы. То есть, это попытка некого художника, скажем так, изобразить, воспользоваться этой поверхностью, как холстом. В данном случае в музей передаётся артефакт – не то, что изображено на роге, а сам рог, - рассказала директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.







- Процесс окаменения длительный. Будем исследовать. Сейчас невозможно сказать возраст, - добавила Татьяна Бороноева.







Всего с 2010 года в коллекцию музея Бурятская таможня передала порядка 15 предметов. Среди них были монеты различных государств, фрагменты скелета мамонта, зуб динозавра и прочее.































Сегодня фрагмент рога северного оленя таможенная служба передала в фонд музея природы Бурятии.Длина фрагмента рога – 17,6 сантиметров, вес 68 граммов. Фрагмент окаменевший, что говорит о том, что ему много лет. На почти гладкой поверхности имеются стилизованные изображения «быт кочевых и северных народов», выполненные резьбой.Рог будет отправлен на экспертизу, которая поможет определить музейным работникам его возраст и примерное время нанесения рисунка.Северный олень находится в Красной книге стран Евразийского экономического союза и Бурятии.Фрагмент рога краснокнижного животного обнаружили сотрудники Бурятской таможни в Кяхте. Жительница Монголии пыталась провести артефакт через границу под обшивкой двери автомобиля. Инцидент произошёл в середине 2018 года.- Процесс передачи фрагмента рога был от гражданина России на территории Бурятии. Рог был взят для личных целей. Ценители были среди тех, кто ожидал данный предмет. Особую материальную ценность он не представляет, но тем не менее имеет культурно-историческую ценность, - отметил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.