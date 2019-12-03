Боксёр из Бурятии выиграл бой за статус претендента на звание чемпиона мира

Уроженец Баргузинского района Руслан Файфер одержал очередную победу в карьере



30 ноября уроженец Бурятии, профессиональный боксёр в тяжёлом весе Руслан Файфер одержал победу над соотечественником Юрием Кашинским. Бой состоялся на большом вечере профессионального бокса в Майкопе.



- Бой начался с разведки, где лучше выглядел Файфер. В середине боя положение дел Кашинского усугубилось рассечением над глазом. Боксёры на протяжении всей дистанции боя постоянно клинчевали и в эти моменты Кашинский придерживал соперника, за что рефери дважды наказал его снятием балла. В итоге, бой продлился все отведённые 12 раундов и по его итогам все трое судей отдали победу Файферу: 115-111, 115-111, 114-112, - описывает портал MMABoxing.ru.



Для Кашинского это поражение стало первым в профессиональной карьере.



Одержав победу, Файфер стал чемпионом по версии Eurasian Boxing Parliament. Также на кону этого боя стоял статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. На данный момент титул находится у кубинца Юниэра Дортикоса. Теперь претендовать на него может и боксёр из Бурятии.



Справка:



Руслан Файфер родился 10 мая 1991 года в Усть-Баргузине Баргузинского района Бурятии. Сейчас живёт в Краснодарском крае. В 2020 году стал чемпионом мира среди студентов. Профессиональную боксёрскую карьеру начал в 2013 году, победив единогласным решением судей украинского боксёра Романа Мирзоева.



Чемпион Евразии по версии EBP (2019 – н.в.), бывший чемпион по версиям IBF International (2017—2018), WBA Asia (2017), WBC Baltic Silver (2014—2016) в 1-м тяжёлом весе, и чемпион России (2015—2017) в тяжёлом весе.





