Улан-удэнец покинул «Танцы на ТНТ»

Улан-удэнец Леонид Тодоражко покинул шоу «Танцы на ТНТ». Выпуск с его участием состоялся в субботу. Лёня выступал в паре с Кристиной Кузьменко в мюзикле. Хореография была близка улан-удэнцу, поскольку он 12 лет занимался бальными танцами.
Гостю шоу Ивану Дорну понравилось выступление Лёни, и он отметил, что улан-удэнец был «как рыба в воде». Член жюри Татьяна Денисова также поблагодарила Леонида за выступление и сказала, что ему «идёт бальный танец».
- Хоперов этих как собак нерезаных. Возвращайся в бальные танцы! Лёнька, ты бальник! Браво! – настоятельно рекомендовала Татьяна.
Однако в конце шоу она отдала право продолжения участия в шоу другому участнику её команды – Диляре. Леонид выбыл из борьбы за три миллиона рублей.
- Самая главная моя цель прихода сюда - это принятие себя как личность. И, Таня, благодаря вам и вашим хореографам, я крепко стою сейчас на ногах. Спасибо вам огромное. Здесь была буря эмоций, спасибо, - сказал в заключение Леонид.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии уже неоднократно пытались покорить шоу. Одним из последних стал Андрей Балагунов, под псевдонимом «Пони». После участия в шоу, парень остался жить в Москве, где он «отрывается» по полной. Кадрами яркой столичной жизни Андрей делится в Instagram.