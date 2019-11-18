Кукольный спектакль из Бурятии получил спецприз Сергея Безрукова

Сергей Безруков выделил театр «Ульгэр» на фестивале в Санкт-Петербурге



15 ноября в Санкт-Петербург были подведены итоги конкурса международного Большого детского фестиваля. Спектакль театра «Ульгэр» «... и звали его Домино» получил специальный приз художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова.



- Я хотел бы объявить специальный приз. Я присутствовал на обсуждении детского жюри и, конечно же, с ним согласен и поздравляю победителей номинаций. К сожалению, невозможно всех наградить, но есть те, кого мне бы хотелось отметить. И у меня есть такая возможность художественного руководителя фестиваля наградить специальным призом Большого детского фестиваля. От себя лично я хотел бы отметить Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр!», - сказал Сергей Безруков со сцены.



Также в течение всего дня на площадке «Севкабель-Порт» проходила выставка участников фестиваля. На ней театр «Ульгэр» представил куклы из спектаклей «Руслан и Людмила», «Дочь Байкала - Ангара», «Хун шубуун».



В конце октября в рамках этого фестиваля «Ульгэр» показывал «... и звали его Домино» в Москве. Среди театров-участников фестиваля проходил конкурс. Детское жюри, которое оценивало участников, определило лучшие спектакли в 7 номинациях, сообщает пресс-служба театра кукол «Ульгэр».







