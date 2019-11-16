Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала сложные упражнения на девятом месяце беременности





Артистка всемирно известного канадского цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева, выступающая в составе «гуттаперчевых девочек», находясь на девятом месяце беременности, продолжает удивлять своих подписчиков хорошей растяжкой. На недавно размещённом видео в Instagram Баярма, несмотря на «интересное положение», выполняет сложные физические упражнения.- Маленькая растяжечка не повредит, а даже поможет, - подписала пост артистка.