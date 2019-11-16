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Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала сложные упражнения на девятом месяце беременности

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала сложные упражнения на девятом месяце беременности
Общество, 
«Маленькая растяжечка не повредит, а даже поможет», - считает Баярма Зодбоева

Артистка всемирно известного канадского цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева, выступающая в составе «гуттаперчевых девочек», находясь на девятом месяце беременности, продолжает удивлять своих подписчиков хорошей растяжкой. На недавно размещённом видео в Instagram Баярма, несмотря на «интересное положение», выполняет сложные физические упражнения.

- Маленькая растяжечка не повредит, а даже поможет, - подписала пост артистка. 



Подписчики активно комментирует видео, выражая своё восхищение:

«Удивительно», «Вау!!!», «У вас ребёночек уже зарядку делает», «Молодец», «Какая же вы красивая», «Ваши зарядки вызывают только умиление и восторг, всё-таки на что способно тело человеческое!», «Ну, вы Баярмуша, удивляете и поражаете каждый раз».

Как сообщал «Байкал-Daily», Баярма Зодбоева призналась подписчикам, что беременна, в начале октября. Месяц назад артистка выложила в свой Instagram видеоролик, где демонстрирует удивительную гибкость на фоне голубого океана. Опубликованное видео набрало более 41 тысяч просмотров.

Супруг Баярмы - генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей Алан Пэрри. Он уроженец Англии, образование получил в университете в США по специальности история искусства. Свадьбу пара устроила в американском штате Портленд летом 2017 года. 
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