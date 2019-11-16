Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала сложные упражнения на девятом месяце беременности

Артистка всемирно известного канадского цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева, выступающая в составе «гуттаперчевых девочек», находясь на девятом месяце беременности, продолжает удивлять своих подписчиков хорошей растяжкой. На недавно размещённом видео в Instagram Баярма, несмотря на «интересное положение», выполняет сложные физические упражнения.
- Маленькая растяжечка не повредит, а даже поможет, - подписала пост артистка.
Подписчики активно комментирует видео, выражая своё восхищение:
«Удивительно», «Вау!!!», «У вас ребёночек уже зарядку делает», «Молодец», «Какая же вы красивая», «Ваши зарядки вызывают только умиление и восторг, всё-таки на что способно тело человеческое!», «Ну, вы Баярмуша, удивляете и поражаете каждый раз».
Как сообщал «Байкал-Daily», Баярма Зодбоева призналась подписчикам, что беременна, в начале октября. Месяц назад артистка выложила в свой Instagram видеоролик, где демонстрирует удивительную гибкость на фоне голубого океана. Опубликованное видео набрало более 41 тысяч просмотров.
Супруг Баярмы - генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей Алан Пэрри. Он уроженец Англии, образование получил в университете в США по специальности история искусства. Свадьбу пара устроила в американском штате Портленд летом 2017 года.