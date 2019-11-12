Стихи были написаны 73 года назад
Заслуженная артистка Бурятии, российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета Ольга Жигмитова исполнила композицию на стихи русского поэта Михаила Исаковского «Лучше нету того цвету». Музыку написал Матвей Блантер, слова - Михаил Матусовский, партию гитары исполнил - Анатолий Ольшанский.
- Песня написана в 1946 году. Исаковский рассказывал, что толчком к написанию стихотворения стал заказ издательства «Искусство». Поэта попросили сделать подпись к открытке, на которой была изображена женщина в ярком платье под цветущей яблоней. Получилась послевоенная мечта о счастье и любви, - говорится в описании к видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Ольга Жигмитова дала большое интервью изданию Russianlevels.ru. В нём она рассказала о себе и своих творческих планах.
Ольга Жигмитова исполнила композицию «Лучше нету того цвету»
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