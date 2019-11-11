Ольга Жигмитова: «Искусству – жить!»

Известная оперная певица Ольга Жигмитова в интервью рассказала о том, как справляется с трудностями, о новых проектах и о роли женщины в современном мире
Ольга Жигмитова – заслуженная артистка Республики Бурятия, российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета дала большое интервью. С Ольгой Жигмитов беседовал Сыдып Бальдруев, интервью опубликовано на портале Russianlevels.ru.
- Ольга, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о том, как вы пришли в культуру и чего это вам стоило?
– Родилась я в деревне Усть-Ножовое Читинской области, Шилкинского района. Среди душистых степей, аромат которых я слышу и по сей день. В те времена деревни нашей страны процветали и это было необыкновенно , прекрасно, я часто вспоминаю счастливые лица сельчан, их глаза горели, их труд умножался, они были красивы и сильны.
Росла я на БАМе, в посёлке Таксимо, на северном краю Бурятии в Муйском районе, который празднует 30 лет. На летние каникулы я всегда стремилась уехать к бабушкам и дедушкам в родную деревню Усть-Ножовое, где было много родственников, перед которыми я и начала свой творческий путь.
Это окружение, поддержка родных и близких людей во многом способствовала становлению и началу моего творчества, они всегда искренне восхищались, принимали меня такой. Эта забота и любовь повлияла на мой дальнейший жизненный путь.
В музыкальной жизни ребёнка очень важна эта поддержка, мой папа очень хотел, чтобы я выросла творческим человеком, поэтому отдал меня в музыкальную школу в класс фортепианного отделения. Первый мой педагог в музыкальном мире – это Васильева Светлана Михайловна.
Многих людей смущает карьера музыканта, так как в России, и не только, это не далеко не самая прибыльная и не самая лёгкая профессия, но я не никогда не думала о всех сложностях выбора профессии, творчество для меня – это всё. Конечно же, мне приходилось сталкиваться с трудностями и в студенческие годы, и в годы поступления в театр, но это только закалило меня, музыка – это спасение и радость во всех жизненных ситуациях.
Как говорится, у бога не бывает безвыходных ситуаций, есть просто человеческое неверие.
– Скажите, пожалуйста, где можно научиться оперному пению и где вы учились?
– Этому учат в музыкальных училищах, консерваториях, академиях. Техника бельканто достаётся певцам в основном в Европе, где занимаются с известными певцами и коучами, это происходит не только в учебных заведениях, но и на репетициях, на гастролях, общаясь и обмениваясь опытом.
Певец всегда учится, в этом и счастье этой профессии, и я всегда благодарна каждому опыту и встречи с мастерами Искусства. Совсем недавно я приехала из Чехии, Австрии, где сотрудничала и общалась с выдающимися музыкантами, а так же восхищалась концертами, один из них это концерт в рамках юбилейного тура маэстро Спивакова и «Виртуозы Москвы».
Невозможно сегодня не поделиться об этом впечатлении. Каждый раз слушая исполнение «Виртуозов Москвы» и конечно самого Маэстро Спивакова, осознаю как велик его пример в мире искусства, как щедры и едины они в своей сердечности и служении, а когда играет Сам Маэстро Спиваков, то однозначно понимаешь, это истинное бельканто, это тончайшее и живое, такое дано не каждому.
- Есть мнение, что оперное искусство среди молодёжи не очень популярно, существует небольшое количество молодых людей, которых, возможно, с детства приучили ходить на концерты и слушать оперную музыку. Большинству же молодых людей это искусство мало знакомо, многие никогда в жизни не бывали на подобных мероприятиях. Вам как профессионалу оперного искусства вряд ли нравится такое положение дел, что вы делаете для сближения этих двух миров? Например на западе мировые оркестры исполняют мировые хиты из известных кинофильмов для того чтобы привлечь молодую аудиторию на концерты. Не пытались ли вы сделать что-то подобное?
– Мне это вовсе не чуждо, я люблю молодёжь и верю в то, что она будет совершенствоваться, и расти в духовном и культурном плане. Я считаю, что мы должны вкладывать всё самое лучшее в подрастающее поколение, убрать все барьеры, препятствующие этому единению.
Не так давно известная в Бурятии рэп-группа предложила мне спеть с ними песню, которую они написали, почему бы и нет? У меня есть новая песня, которая также писалась для исполнения с рэпером, я надеюсь, что в скором времени завершится работа над ней.
Сейчас идёт работа над новым проектом под названием «Женщина» на стихи известного поэта России Александра Матвеева, в котором будут разные песни на музыку композиторов России и за рубежом, эти песни получились разножанровые и необычные.
Я люблю и эстрадных исполнителей, безусловно, среди которых есть прекрасные и настоящие голоса. Не люблю сравнивать жанры, для меня главное видеть и слышать в артисте духовное начало и всю красоту, которая либо есть, либо она примитивна.
Мы живём в одном мире, но воспринимаем, видим и чувствуем все по-разному, каждый по своему сознанию.
- Моя хорошая знакомая, Лина Арифулина – в прошлом продюсер «Фабрики звёзд», один из лучших тренеров по ораторскому искусству, однажды рассказала мне историю. Однажды в юности её направили в Европу, чтобы взять интервью у Джанфранко Ферре, разумеется, она очень стеснялась и боялась подойти к этому известному человеку. Джанфранко сам заметил её, увидев какой-то огонь в её глазах, и подошёл с предложением выслушать её. Наверняка и вы, добившись успеха, имеете каких-то молодых учеников, которых вы продвигаете, которых можно было бы сблизить с нашей молодёжью, чтобы они обменялись контактами и как-то общались.
– Я никогда откровенно об этом не говорила, потому что я ещё не достигла тех высот, которые хотелось бы достичь, предстоит ещё много упорной работы. Конечно, приходят люди, которые просят как-то помочь, поработать с ними и я это делаю, когда у меня есть какое-то время. Например, со мной работает Хабаровский музыкальный театр, они приглашают меня поработать с солистами и мне очень нравится приезжать туда. С ними всегда очень искреннее сотрудничество и общение, там есть прекрасные голоса, но безусловно нужно проделать всем большой труд, чтоб результаты, которые есть сегодня набирали обороты.
В Вене я познакомилась с известным гитаристом, его зовут Анатолий Ольшанский. Ранее он был известен ещё тем, что создал уникальную по звучанию гитару, которая славится теперь под названием Гранд. Пол Маккартни в своё время приобретал эту гитару и высказывал свой восторг и восхищение. У Анатолия своя студию звукозаписи, где он работает с музыкантами, а помимо этого он преподаватель игры на гитаре. Я пригласила его на свой сольный концерт в Москве , который состоится 20 февраля в зеркальном зале здания Москонцерта. Мы записали с Анатолием несколько романсов, а так же готовим программу к предстоящему концерту.
– Вы говорили о проекте «Женщина» на стихи поэта Александра Матвеева. В 21 веке женщины активно наращивают свое присутствие во всех сферах и областях, мне приходилось общаться с очень активными и деятельными женщинами, которые отличаются некоторым феминизмом. А ваш проект не является ли проектом подобного русла?
– Нет, скорее наоборот, он наполнен духовностью. В нём не говорится о силе в современном мире, скорее в нём раскрывается духовная сила женщины, её красота и скромность. Я каждый день всё больше понимаю, что женщины должны обладать тонкостью и некой тайной, даже если они сильны, а порой и мужественны, к этому очень сложно прийти, сложно женщине в сегодняшнем мире оставаться самой собой, естественной и смиренной, как наша вселенная. Нам, женщинам, особенно нужно отнестись ответственно к пониманию, для чего мы здесь на Земле, какой высотой сознания мы могли бы обладать, если стремиться к этому, но только для того, чтобы сделать этот мир хоть чуточку лучше.
- Жизнь в крупных городах заставляет всех суетиться и шевелиться, порой очень сильные и влиятельные женщины, которые управляют крупными компаниями, готовы были бы бросить все и заниматься домашним хозяйством, но, к сожалению, им это тяжело сделать.
– Это действительно так, женщина сегодня должна уметь делать всё. От женщины, от её энергии зависит очень многое, в том числе и становление мужчин и их благородство. Самое главное, чтоб в семье была любовь, прощение и обязательно трудолюбие.
Безусловно, непросто в семьях артистической среды или людям с плотным графиком, так как не бывает выходных, но в моём случае нам помогают мои родители, это во многом спасает, я им очень благодарна за это.
Мне очень повезло с родителями, в детстве они уделяли немало внимания нам с сестрёнкой, учили нас хозяйству, самостоятельности, а летом мы обязательно всей семьей ездили в отпуск. Всё это было большим счастьем для меня.
- Мне кажется, что, помимо творческой деятельности, вам нужно уделять время на преподавание психологии – вы очень энергичны и разумно подходите к решению проблем. Ведь вы собираете полные залы на своих концертах, на психологические тренинги соберете не меньше.
– Да, можно начинать концерт с лекций. Я подумаю над этим предложением (смеется).
В радости и трудные моменты своей жизни я обращаюсь к богу в молитве, зелёная тара – одна из моих любимых молитв. Она помогает мне справляться со всеми своими внутренними процессами, так как всё в нас самих, очень важно научиться ровно относиться ко всему, ровно принимать и неурядицы, полностью доверяться небу и всегда надеяться на лучшее, содержать в себе самые светлые мысли.
У бога большая скорость и всегда великая мудрость, в этом я никогда не сомневаюсь. В июле этого года были гастроли в Токио и других городах Японии, это было турне камерного Хабаровского оркестра под управлением Руслана Антипинского. Руслан – молодой и перспективный дирижер, мой земляк, родился в Улан Удэ и тоже закончил музыкальный колледж, он создал два оркестра в Хабаровске, это камерный оркестр и детский симфонический оркестр.
Поездка в Японию представляет огромный интерес для любого человека и является очень значимым событием в жизни творческого человека. В репертуаре оркестра были представлены классические произведения Чайковского, Рахманинова, а также произведения японских композиторов. Так же гастроли в Европе, в Чехии, Баварии, где я исполнила партию Фенены в опере «Набукко» Верди.
– Многие классические певцы сейчас активно работают с популярными песнями, перепевают саундтреки, активно продвигают это всё в Интернет, Инстаграмм, Ютуб, ориентируясь тем самым на молодое поколение. Вы как-то участвуете в этом деле?
– Мне кажется, что я только сейчас приняла этот мир и поняла, как нужно работать, это значение Интернета, как основы для проявления себя. Нужно идти в ногу со временем, а я только недавно создала Ютуб канал, который в дальнейшем собираюсь пополнять своими новыми композициями.
Возможно, я не совсем современна, но этот мир заставляет идти в ногу со временем, но, не изменяя своим ценностям. Главное – всегда понимать, куда и зачем ты идёшь, какие внутренние потенциалы развиваются в тебе на твоём пути. Пустота – это самый разъедающий фактор сегодняшней человеческой жизни.
– Что бы вы могли посоветовать людям, которые в данный момент оканчивают школу и встают перед выбором своего дальнейшего пути?
– Дорогие друзья, каждое благостное дело всегда нужно доводить до желаемого результата, каждый день- это ответственность. Вы должны обрести себя, независимо от окружающего мира, если мы не научимся чувствовать себя, то мы не сможем ориентироваться в этом мире, не сможем по настоящему любить и служить пользой.
Нам нужен тот минимум, который мы способны совершить в этом мире и он будет самым качественным и самым чистым.
Приобретая себя, не приобретайте самость свою. Мы познаём себя и своё терпение, помогая другим, не думая о себе. Это основы нашего бытия, наше завтра заложено в сегодняшнем дне, все наши поступки, мысли.
Нужно начинать день с молитвы о том, чтобы бог даровал нам те мысли и те дела, которые позволили бы нам познать великое, познать ресурсы человеческой души, которые всегда должны уметь верить, прощать, надеяться и любить, а это самое сложное.
- Расскажите о своих ближайших выступлениях, концертах.
- В Улан-Удэ состоится концерт «Молния», так как в нём будут участвовать мои друзья, мы решили назвать этот концерт именно так: М – Марина Лопез – замечательная певица, меццо-сопрано из Вены, О – это я, Ольга. Л – Лариса Соковикова, сопрано, известная певица из Бурятии. Н – Нина Деменштейн, яркая певица, сопрано, которая приедет из Москвы.
Концерт организован Бурятской государственной филармонией и культурным центром «Благость» Ольги Жигмитовой. Концерт прозвучит на сцене Бурятского драматического театра 17 ноября под аккомпанемент русского концертного оркестра ВЗГИК Забайкалье маэстро Олега Огнева.
18 ноября мы дадим концерт в Иркутской областной филармонии под аккомпанемент концертмейстера БГАТОИБ Елены Березовской. В программе концертов будут звучать арии эпохи барокко, классические арии, русский и старинный романс, песни советских лет, а так же состоится премьера новых песен на стихи Александра Матвеева.
Ольга Жигмитова: «Искусству – жить!»
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