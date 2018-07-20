Улан-удэнцы заявляют, что засняли в магазине призрак (видео)

Исследователи параномальных явлений изучили странное видео, сделаннле в улан-удэнском магазине и пришли к неожиданным выводам.
Ещё в 2016 году на YouTube было опубликовано видео «Жесть… Призрак в магазине». Камеры в одном из крупных улан-удэнских магазинов засняли передвижение по коридору некоего размытого объекта. Автор записи предположила, что на видео попал призрак.
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Создатель паблика «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» (https://vk.com/bur_anomal) проанализировал запись.
- При обработке записи с системы видеонаблюдения в магазине нами было выявлено изображение призрака. При покадровой проверке, на 22 секунде проявилось лицо. Видно и лоб, и подбородок, и надбровные дуги, есть нос, губы и глаза. Это видно на увеличенном фрагменте. Причём лицо как на картинах итальянских художников, - заявил «Байкал-Daily» создатель паблика «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».
- При обработке записи с системы видеонаблюдения в магазине нами было выявлено изображение призрака. При покадровой проверке, на 22 секунде проявилось лицо. Видно и лоб, и подбородок, и надбровные дуги, есть нос, губы и глаза. Это видно на увеличенном фрагменте. Причём лицо как на картинах итальянских художников, - заявил «Байкал-Daily» создатель паблика «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».
По словам эксперта, это не первый подобный случай. Ранее фиксировались фотографии, на которых удалось запечатлеть, по мнению их авторов, призраков. Что любопытно, все фото были также сделаны в магазинах. «Любят местные призраки торговые точки», - иронизируют бурятские исследователи параномального.