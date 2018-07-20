Улан-удэнцы заявляют, что засняли в магазине призрак (видео)

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Создатель паблика «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» (https://vk.com/bur_anomal) проанализировал запись.



- При обработке записи с системы видеонаблюдения в магазине нами было выявлено изображение призрака. При покадровой проверке, на 22 секунде проявилось лицо. Видно и лоб, и подбородок, и надбровные дуги, есть нос, губы и глаза. Это видно на увеличенном фрагменте. Причём лицо как на картинах итальянских художников, - заявил «Байкал-Daily» создатель паблика «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».









Исследователи параномальных явлений изучили странное видео, сделаннле в улан-удэнском магазине и пришли к неожиданным выводам.Ещё в 2016 году на YouTube было опубликовано видео «Жесть… Призрак в магазине». Камеры в одном из крупных улан-удэнских магазинов засняли передвижение по коридору некоего размытого объекта. Автор записи предположила, что на видео попал призрак.По словам эксперта, это не первый подобный случай. Ранее фиксировались фотографии, на которых удалось запечатлеть, по мнению их авторов, призраков. Что любопытно, все фото были также сделаны в магазинах. «Любят местные призраки торговые точки», - иронизируют бурятские исследователи параномального.