Иркутские дзюдоисты победили на первенстве Европы

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

У них золотые медали в весовых категориях до 60 кг и до 66 кг



Воспитанники иркутского спортивного клуба «Мори» Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов завоевали золотые медали на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Соревнования с 1 по 3 ноября проходили в Ижевске.



В весовой категории до 60 кг бронзовый призёр первенства Европы 2017 года, победитель двух кубков Европы Рамазан Абдулаев оказался сильнее соперников из Кипра, Израиля, Грузии и России. В финальном поединке иркутский спортсмен выиграл у представителя Краснодарского края Аюба Блиева, который стал серебряным призёром в этом весе. Бронзовые медали взяли дзюдоисты из Грузии Темур Нозадзе и Жаба Папинашвили.



Серебряный призёр первенства Европы и бронзовый призёр первенства мира 2018 года Мурад Чопанов в весе до 66 кг одержал победу над дзюдоистами из Белоруссии, Финляндии, Грузии и Азербайджана. Все четыре встречи он выиграл «иппонами». Серебро в этой весовой категории завоевал Нурлан Османов из Азербайджана. Бронзовые награды получили испанец Давид Торне Гарсиа и итальянец Маттиа Мицели.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, ребята учатся в училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируются под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

