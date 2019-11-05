У них золотые медали в весовых категориях до 60 кг и до 66 кг
Воспитанники иркутского спортивного клуба «Мори» Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов завоевали золотые медали на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Соревнования с 1 по 3 ноября проходили в Ижевске.
В весовой категории до 60 кг бронзовый призёр первенства Европы 2017 года, победитель двух кубков Европы Рамазан Абдулаев оказался сильнее соперников из Кипра, Израиля, Грузии и России. В финальном поединке иркутский спортсмен выиграл у представителя Краснодарского края Аюба Блиева, который стал серебряным призёром в этом весе. Бронзовые медали взяли дзюдоисты из Грузии Темур Нозадзе и Жаба Папинашвили.
Серебряный призёр первенства Европы и бронзовый призёр первенства мира 2018 года Мурад Чопанов в весе до 66 кг одержал победу над дзюдоистами из Белоруссии, Финляндии, Грузии и Азербайджана. Все четыре встречи он выиграл «иппонами». Серебро в этой весовой категории завоевал Нурлан Османов из Азербайджана. Бронзовые награды получили испанец Давид Торне Гарсиа и итальянец Маттиа Мицели.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, ребята учатся в училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируются под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.
Иркутские дзюдоисты победили на первенстве Европы
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