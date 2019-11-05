Предприятие в Бурятии не обеспечило кочегаров спецодеждой

Также 12 работникам задолжали более трёхсот тысяч рублей по зарплате



Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Тумэр» нарушало трудовое законодательство.



Перед 12 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в сумме 319 тысяч рублей. При расторжении трудовых договоров работодатель несвоевременно производил окончательный расчёт.



- В нарушение требований по охране труда кочегары не обеспечивались специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директору общества внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате погашена.



В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.





