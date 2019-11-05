Также 12 работникам задолжали более трёхсот тысяч рублей по зарплате
Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Тумэр» нарушало трудовое законодательство.
Перед 12 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в сумме 319 тысяч рублей. При расторжении трудовых договоров работодатель несвоевременно производил окончательный расчёт.
- В нарушение требований по охране труда кочегары не обеспечивались специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Директору общества внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате погашена.
В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Предприятие в Бурятии не обеспечило кочегаров спецодеждой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также у женщины незаконно удержали 6 тысяч рублей из зарплаты
Также 12 работникам задолжали более трёхсот тысяч рублей по зарплате
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике преимущественно без осадков
Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём народного единства и годовщиной вступления в ДФО
У мужчины отобрали мобильный телефон
В Бурятии продолжается акция «Нет ненависти и вражде»
Он вынес из дома женщины бытовую технику
Капитально отремонтировано три километра федеральной трассы А-333
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с площади Советов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи искусств»
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике облачно
На республиканский чемпионат по World of Tanks заявились 49 команд
Бурятские борцы взяли две медали первенства Европы по спорту глухих
Благотворительный марафон прошёл на родине бурятского омбудсмена
Вот уже пять лет в курумканском селе Улюнхан действует «сухой закон», которым очень довольны сами жители