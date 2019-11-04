Он вынес из дома женщины бытовую технику
Накануне, 3 ноября, в полицию Иволгинского района Бурятии поступило заявление жительницы села Сужа. Она сообщила, что в период её отсутствия в течение нескольких дней неизвестный, взломав дверь проник в жилище.
Злоумышленник украл холодильник, микроволновую печь, стиральную машину и электроплиту. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Забайкальского края. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело.Ведётся следствие.
Забайкалец обчистил дом жительницы Бурятии
Общество, Фото:
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