Забайкалец обчистил дом жительницы Бурятии

Он вынес из дома женщины бытовую технику



Накануне, 3 ноября, в полицию Иволгинского района Бурятии поступило заявление жительницы села Сужа. Она сообщила, что в период её отсутствия в течение нескольких дней неизвестный, взломав дверь проник в жилище.



Злоумышленник украл холодильник, микроволновую печь, стиральную машину и электроплиту. Ущерб составил 17 тысяч рублей.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Забайкальского края. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело.Ведётся следствие.



