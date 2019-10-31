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Иркутянин отобрался на первенство Европы по сётокан

Иркутянин отобрался на первенство Европы по сётокан
Общество,  Фото:pixabay.com
Иркутский спортсмен, кандидат в мастера спорта Даниил Токарев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан»

Соревнования 26-27 октября проходили в учебно-спортивном комплексе «Подмосковье» города Щёлково Московской области. В этих соревнованиях принимали участие сборные команды 39 регионов всех федеральных округов в составе 913 спортсменов.

Сборная команда Иркутской области по восточному боевому единоборству была представлена девятью спортсменами и двумя судьями из Иркутска и Усолья-Сибирского. В возрастной категории 15 лет Даниил Токарев в дисциплине «сётокан ката» занял второе место, а также вышел в финал в этой же спортивной дисциплине среди спортсменов 16-17 лет, заняв четвертое место.

По итогам рейтинга за 2019 год Даниил Токарев отобрался в юниорскую сборную России для участия в первенстве Европы по сётокан. Оно пройдет в ноябре в Сан-Фернандо в Испании.

Спортсмен тренируется в Иркутском отделении федерации восточного боевого единоборства под руководством Николая Че. Об этом сообщили в минспорта Иркутской области.

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