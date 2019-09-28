«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первой трамвайной экскурсии
В пятницу, 27 сентября на новом трамвае «Львёнок» провели экскурсию по вечернему Улан-Удэ. Эта трамвайная экскурсия стала первой такого рода.
Гид Дарима Тогошиева рассказала о становлении трамвайного депо города и районах, по которым ехал трамвай.
- Раньше экскурсии в таком формате не проводились, они были только в формате аудио-гидов. В более новых трамвайных вагонах крутится трек и рассказывают, почему, например, Элеватор называется Элеватором, - поделилась гид.
Экскурсионный «Львёнок» проехал без остановок до конечной маршрута №4. Экскурсия стала пробной, когда будут новые, пока неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый инновационный трамвай 71-911ЕМ «Львёнок»вышел на линию в Улан-Удэ в начале сентября. Его презентовали с большой торжественностью, не скупясь на похвальбы, вроде «навороченный, как Мерседес».
Первый «Львёнок» ходит по маршруту №4. Выходит на линию пока не каждый день, так как иногда находится на техобслуживании, а также на нём учатся другие вагоновожатые.
Также в Улан-Удэ скоро запустят второй трамвай «Львёнок». Он отправился в Бурятию из Санкт-Петербурга ещё 20 сентября. «Остальные 13 вагонов поставят до конца года», - сообщил ранее в Facebook мэр Игорь Шутенков.
Каждый день в Улан-Удэ курсирует 40 вагонов МУП «Управление трамвая».
На «Львёнке» провели экскурсию по Улан-Удэ
Общество, Фото:
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