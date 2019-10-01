Новый трамвай будет ездить по маршруту №1
С завтрашнего дня второй трамвай «Львёнок» будет перевозить пассажиров по маршруту № 1. В депо низкопольный трамвай готовят к выходу на линию. Он отправился в Бурятию из Санкт-Петербурга ещё 20 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily» первый инновационный трамвай «Львенок» с 6 сентября работает по маршруту № 4. Его презентовали с большой торжественностью, не скупясь на похвальбы, вроде «навороченный, как Мерседес». Выходит на линию пока не каждый день, так как иногда находится на техобслуживании, а также на нём учатся другие вагоновожатые.
Недавно на трамвае провели экскурсию по вечернему Улан-Удэ. Гид рассказала о становлении трамвайного депо города и районах, по которым ехал трамвай.
Улан-Удэ в этом году закупает 15 новых инновационных трамваев. Финансирование произошло за счёт федеральных средств – единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей. Все 15 новых трамваев придут в столицу Бурятии до конца 2019 года.
В этом году завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей на пр.50-летия Октября и улице Ключевской общей протяженностью 2033 метров однопутного пути на общую сумму более 82 миллионов рублей.
В 2020-2021 годах на капитальный ремонт трамвайных путей по этой программе запланировано выделение средств в размере свыше 200 млн. рублей. Планируется отремонтировать трамвайные пути по улице Гагарина, пр.50-летия Октября общей протяжённостью около 4 км, сообщает управление по информационной политике города.
Второй «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
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