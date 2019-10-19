Ущелье реки Алла, целебные термальные источники и мантра, «запечатывающая» местность от катаклизмов: «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Представляем заключительную часть репортажей фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко об осеннем путешествии по Баргузинскому и Курумканскому районам Бурятии.
— Проехав почти 500 километров, мы оказались у конечной точки нашего маршрута — ущелья реки Аллы. Здесь находится небольшой курорт с термальными источниками. Эти места тесно связаны с именем великого бурятского йогина и предсказателя Содой-ламы. У въезда на базу можно увидеть знаменитый камень с мантрой, которым Содой-лама «запечатал» местность от возможных катаклизмов. Здесь же недавно установлен памятник с барельефом святого, - рассказывает Сергей.
Название реки происходит от эвенкийского «олло», что означает «рыба». В долине реки Алла насчитывается более 50-ти горячих источников. Вода из них способствует лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожных, гинекологических и других заболеваний.
На обратном пути фотографы посетили Курумканский дацан и Дворец Богини Янжимы.
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По осенней Баргузинской долине. Часть 1: Суво
По осенней Баргузинской долине. Часть 2: Аргада
По осенней Баргузинской долине. Часть 3: Алла
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Общество, 19.10.2019
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