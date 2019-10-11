Книга была издана весной этого года
11 октября днём в конференц-зале Национальной библиотеки состоялась презентация книги Сергея Санхядова «Волки», изданной в мае 2019 года.
- Авторский взгляд на актуальные вопросы современного общества, переданный в автобиографичной манере, успел привлечь внимание читателя. После презентации автора были предусмотрены вопросы и выступления участников мероприятия в рамках обмена мнениями, - сообщают в библиотеке.
Работа «Волки» - это автобиографическая публицистика, история о том, как человек обретает свои корни, свой язык и культуру. Автор, переехавший в Москву, вернулся в Улан-Удэ и выучил бурятский язык.
В Улан-Удэ презентовали книгу «Волки»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Книга была издана весной этого года
Осуждённые задали личные вопросы представителям ОНК
Также водителей проверят на употребление психоактивных веществ
Среди берёз пользователи разглядели странную «сущность»
Мероприятие прошло в бурятском национальном лицее-интернате № 1
На острове Комсомольский появится партизанская деревня
Забайкальской базе авиационной охраны лесов исполнилось 65 лет
Участники чемпионата мира по боксу шокировали жителей Бурятии
Сувинский замок, где, согласно поверью, обитают хозяева ветров, Бык-камень и сад камней: «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Иностранцы приобщаются к бурятской культуре. ВИДЕО
Балетная труппа представит спектакль «Сон в летнюю ночь»
На припаркованный автомобиль нанесли краской надписи
В рейтинге оценивался скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни
Об этом сообщили в Республиканской службе по тарифам
Конкурс проходил в Горно-Алтайске