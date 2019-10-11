В Улан-Удэ презентовали книгу «Волки»

Книга была издана весной этого года



11 октября днём в конференц-зале Национальной библиотеки состоялась презентация книги Сергея Санхядова «Волки», изданной в мае 2019 года.



- Авторский взгляд на актуальные вопросы современного общества, переданный в автобиографичной манере, успел привлечь внимание читателя. После презентации автора были предусмотрены вопросы и выступления участников мероприятия в рамках обмена мнениями, - сообщают в библиотеке.



Работа «Волки» - это автобиографическая публицистика, история о том, как человек обретает свои корни, свой язык и культуру. Автор, переехавший в Москву, вернулся в Улан-Удэ и выучил бурятский язык.

