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В Улан-Удэ презентовали книгу «Волки»

В Улан-Удэ презентовали книгу «Волки»
Общество, 
Книга была издана весной этого года

11 октября днём в конференц-зале Национальной библиотеки состоялась презентация книги Сергея Санхядова «Волки», изданной в мае 2019 года.

- Авторский взгляд на актуальные вопросы современного общества, переданный в автобиографичной манере, успел привлечь внимание читателя. После презентации автора были предусмотрены вопросы и выступления участников мероприятия в рамках обмена мнениями, - сообщают в библиотеке.

Работа «Волки» - это автобиографическая публицистика, история о том, как человек обретает свои корни, свой язык и культуру. Автор, переехавший в Москву, вернулся в Улан-Удэ и выучил бурятский язык.
книги
 
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