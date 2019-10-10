В Иркутской области учредят знак «Лучший доброволец»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе также появится единый портал волонтёров



В Иркутской области совсем скоро появится единый портал добровольцев региона, где можно будет узнать всё о волонтёрских движениях, лучших практиках, успехах, проектах и самих ребятах, а также о том, как стать добровольцем. Также в этом году будет учреждён и знак «Лучший доброволец», по итогам года им наградят 50 человек.



Эти и другие темы были затронуты на координационном совете при правительстве области в сфере волонтёрства. На нём утвердили межведомственный план по развитию добровольчества в регионе и обсудили реализацию областного проекта «Социальная активность» на 2019-2024 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Как отметил министр по молодёжной политике Александр Попов, среди важных задач плана – взаимодействие между государственными структурами и общественными организациями в сфере развития добровольческого движения в регионе, приобщение к волонтёрской деятельности жителей области всех возрастов.



Директор областного центра социальных и информационных услуг для молодёжи, координатор проекта «Социальная активность» Пётр Трескин рассказал, что в регионе до конца году начнет работу 21 муниципальный волонтёрский центр, пройдут обучающие семинары для 450 студентов вузов и сузов, школьников, активистов волонтёрских движений.



- Волонтёрское движение в Иркутской области набирает обороты и наша задача – его поддержать. Для этого, например, разработан конкурс «Лучший доброволец Иркутской области», который стартует в ноябре. В нём предусмотрено 14 номинаций, выберем 300 победителей. Также в этом году мы продолжаем выпускать личные книжки волонтёра, там отмечены их добрые дела, в этом году выпустили 15 000, до этого тираж был 2000-3000, – отметил Пётр Трескин.

