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В Иркутской области учредят знак «Лучший доброволец»

В Иркутской области учредят знак «Лучший доброволец»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В регионе также появится единый портал волонтёров

В Иркутской области совсем скоро появится единый портал добровольцев региона, где можно будет узнать всё о волонтёрских движениях, лучших практиках, успехах, проектах и самих ребятах, а также о том, как стать добровольцем. Также в этом году будет учреждён и знак «Лучший доброволец», по итогам года им наградят 50 человек.

Эти и другие темы были затронуты на координационном совете при правительстве области в сфере волонтёрства. На нём утвердили межведомственный план по развитию добровольчества в регионе и обсудили реализацию областного проекта «Социальная активность» на 2019-2024 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил министр по молодёжной политике Александр Попов, среди важных задач плана – взаимодействие между государственными структурами и общественными организациями в сфере развития добровольческого движения в регионе, приобщение к волонтёрской деятельности жителей области всех возрастов.

Директор областного центра социальных и информационных услуг для молодёжи, координатор проекта «Социальная активность» Пётр Трескин рассказал, что в регионе до конца году начнет работу 21 муниципальный волонтёрский центр, пройдут обучающие семинары для 450 студентов вузов и сузов, школьников, активистов волонтёрских движений.

- Волонтёрское движение в Иркутской области набирает обороты и наша задача – его поддержать. Для этого, например, разработан конкурс «Лучший доброволец Иркутской области», который стартует в ноябре. В нём предусмотрено 14 номинаций, выберем 300 победителей. Также в этом году мы продолжаем выпускать личные книжки волонтёра, там отмечены их добрые дела, в этом году выпустили 15 000, до этого тираж был 2000-3000, – отметил Пётр Трескин.
добровольчество волонтеры Иркутская область
 
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