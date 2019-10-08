Сергея Зверева за пикет в поддержку Байкала поставили на учёт в полиции

- Пришло письмо... За защиту всемирного достояния, озера Байкал меня поставили на профилактический учёт как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий, и прислали предостережение. Что вы думаете по этому поводу??? Поздравляю с днём рождения президента России Владимира Владимировича Путина! Желаю здоровья - это сейчас самое важное! – написал Сергей Зверев.





