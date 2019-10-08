 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Октября

07 Октября

Популярное

Сергея Зверева за пикет в поддержку Байкала поставили на учёт в полиции

Сергея Зверева за пикет в поддержку Байкала поставили на учёт в полиции
Общество, 
Также звезда получил предостережение после пикета у стен Кремля

Известного российского шоумена Сергея Зверева поставили на профилактический учёт – как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий. Об этом сам звездный стилист и артист сообщил в своём аккаунте в Instagram. Он опубликовал официальное письмо и предостережение от ОМВД России по Тверскому району Москвы.

- Пришло письмо... За защиту всемирного достояния, озера Байкал меня поставили на профилактический учёт как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий, и прислали предостережение. Что вы думаете по этому поводу??? Поздравляю с днём рождения президента России Владимира Владимировича Путина! Желаю здоровья - это сейчас самое важное! – написал Сергей Зверев.


Далее во втором посте он задаётся вопросом, совершил ли он что-то противоправное, когда пикетировал на Красной площади?

- За защиту всемирного достояния, священного озера Байкал меня поставили на профилактический учёт как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий, и прислали официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения, а также продолжения противоправного и (или) антиобщественного поведения. А вы как считаете, я совершил что-то противоправное или это было антиобщественное поведение, когда я вышел на Красную площадь с одиночным пикетом в защиту озера Байкал и против строительства завода по розливу питьевой воды из озера Байкал в Китай на месте гнездования перелётных краснокнижных птиц? – пишет Зверев.

Многие пользователи поддержали звезду шоу-бизнеса: они отмечают, что этим надо гордиться, и пишут ему слова поддержки.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года Сергей Зверев устроил одиночный пикет в защиту Байкала – он выступил против строительства завода по розливу байкальской воды в родном Култуке. Шоумен тогда просил подписать петицию против строительства предприятия, которую создали на платформе Change.org.

Одиночный пикет не требует согласования, однако Зверев провёл акцию протеста у стен Кремля, в границах территории с особым режимом, за что и был оштрафован. За акцию протеста ему выписали штраф, который ему удалось обжаловать и снизить сумму с 15 до 10 тысяч рублей.

Весной появилась петиция с предложением выдвинуть Зверева в губернаторы Иркутской области.

Завод в Култуке в итоге не был построен. В конце марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконной разрешительную документацию на возведение завода по добыче воды из Байкала в посёлке Култук. В природоохранной прокуратуре сообщили, что, несмотря на имеющуюся разрешительную документацию, были выявлены грубые нарушения. Собственник не смог обжаловать это решение.

Сергей Зверев пикет полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии от гриппа привьют в мобильных пунктах
В Бурятии от гриппа привьют в мобильных пунктах
Общество, 08.10.2019
Выездные акции в Улан-Удэ пройдут с 9 по 11 октября
На трассе «Байкал» произведут взрывные работы
На трассе «Байкал» произведут взрывные работы
Общество, 08.10.2019
Будет остановлено движение с 58 по 60 км
«День донора» пройдёт в центре Улан-Удэ
«День донора» пройдёт в центре Улан-Удэ
Общество, 08.10.2019
Кровь можно будет сдать на площади Советов на мобильной станции переливания крови
Сергея Зверева за пикет в поддержку Байкала поставили на учёт в полиции
Сергея Зверева за пикет в поддержку Байкала поставили на учёт в полиции
Общество, 08.10.2019
Также звезда получил предостережение после пикета у стен Кремля
В Улан-Удэ выступил всемирно известный баянный дуэт
В Улан-Удэ выступил всемирно известный баянный дуэт
Общество, 08.10.2019
7 октября на сцене колледжа искусств имени Чайковского выступил баянный дуэт SiB-DUO
Ушёл из жизни отец главы Бурятской митрополии
Ушёл из жизни отец главы Бурятской митрополии
Общество, 08.10.2019
Митрополит Савватий успел увидеться с отцом
Улан-удэнцы смогут увидеть спектакль режиссёра Евгения Гришковца
Улан-удэнцы смогут увидеть спектакль режиссёра Евгения Гришковца
Общество, 08.10.2019
«Большие гастроли» Новокузнецкого драматического театра скоро в Улан-Удэ
Дзюдоисты из Бурятии завоевали медали первенства ДФО
Дзюдоисты из Бурятии завоевали медали первенства ДФО
Общество, 08.10.2019
Сборная Бурятии победила в командном первенстве
Бурятия во второй раз примет участие в «Дальневосточной ярмарке» в Москве
Бурятия во второй раз примет участие в «Дальневосточной ярмарке» в Москве
Общество, 08.10.2019
Сейчас формируется выставочная экспозиция республики
Спектакль Бурятского театра покажут на театральной олимпиаде в Петербурге
Спектакль Бурятского театра покажут на театральной олимпиаде в Петербурге
Общество, 08.10.2019
Зрители международного фестиваля увидят спектакль «Полёт. Бильчирская история»
В «Артеке» презентовали книгу автора из Бурятии
В «Артеке» презентовали книгу автора из Бурятии
Общество, 08.10.2019
Людмила Доржиева выпустила книгу «Оптимист проверяется жизнью…»
На Иркутскую область обрушится непогода
На Иркутскую область обрушится непогода
Общество, 08.10.2019
На трассах будут работать передвижные пункты обогрева  
Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в Бурятии
Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в Бурятии
Общество, 08.10.2019
Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 300 огневых задач с боевой стрельбой
Хамбо Лама освятит гигантского Будду
Хамбо Лама освятит гигантского Будду
Общество, 08.10.2019
Обряд освящения пройдёт в эту субботу в Забайкальском крае

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^