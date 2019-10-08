Сергея Зверева за пикет в поддержку Байкала поставили на учёт в полиции

Известного российского шоумена Сергея Зверева поставили на профилактический учёт – как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий. Об этом сам звездный стилист и артист сообщил в своём аккаунте в Instagram. Он опубликовал официальное письмо и предостережение от ОМВД России по Тверскому району Москвы.
- Пришло письмо... За защиту всемирного достояния, озера Байкал меня поставили на профилактический учёт как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий, и прислали предостережение. Что вы думаете по этому поводу??? Поздравляю с днём рождения президента России Владимира Владимировича Путина! Желаю здоровья - это сейчас самое важное! – написал Сергей Зверев.
Далее во втором посте он задаётся вопросом, совершил ли он что-то противоправное, когда пикетировал на Красной площади?
- За защиту всемирного достояния, священного озера Байкал меня поставили на профилактический учёт как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий, и прислали официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения, а также продолжения противоправного и (или) антиобщественного поведения. А вы как считаете, я совершил что-то противоправное или это было антиобщественное поведение, когда я вышел на Красную площадь с одиночным пикетом в защиту озера Байкал и против строительства завода по розливу питьевой воды из озера Байкал в Китай на месте гнездования перелётных краснокнижных птиц? – пишет Зверев.
Многие пользователи поддержали звезду шоу-бизнеса: они отмечают, что этим надо гордиться, и пишут ему слова поддержки.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года Сергей Зверев устроил одиночный пикет в защиту Байкала – он выступил против строительства завода по розливу байкальской воды в родном Култуке. Шоумен тогда просил подписать петицию против строительства предприятия, которую создали на платформе Change.org.
Одиночный пикет не требует согласования, однако Зверев провёл акцию протеста у стен Кремля, в границах территории с особым режимом, за что и был оштрафован. За акцию протеста ему выписали штраф, который ему удалось обжаловать и снизить сумму с 15 до 10 тысяч рублей.
Весной появилась петиция с предложением выдвинуть Зверева в губернаторы Иркутской области.
Завод в Култуке в итоге не был построен. В конце марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконной разрешительную документацию на возведение завода по добыче воды из Байкала в посёлке Култук. В природоохранной прокуратуре сообщили, что, несмотря на имеющуюся разрешительную документацию, были выявлены грубые нарушения. Собственник не смог обжаловать это решение.