Иркутяне подписывают необычную петицию в адрес президента
В Сети появилась петиция, адресованная Владимиру Путину. Её автор, житель Иркутской области Константин Мишин, просит президента снять с должности губернатора региона Сергея Левченко и назначить на его место стилиста Сергея Зверева.
По мнению Константина Мишина, нынешний губернатор абсолютно не справляется со своими обязанностями и не видит, что происходит на вверенных ему землях, в отличие от Сергея Зверева.
«Предлагаю назначить врио губернатора Иркутской области Сергея Зверева, так как он один видит, что происходит в Иркутской области, находясь дальше от проблемных мест нежели губернатор Левченко. Придаёт проблемы огласке и отстаивает будущее Иркутской области», – говорится в петиции Константина Мишина.
На сегодняшний день петиция набрала чуть больше 50 подписей иркутян.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев вёл активную кампанию против строительства завода по розливу воды на Байкале в Култуке. В начале марта 2019 года шоумен даже устроил одиночный пикет на Красной площади, после чего получил вызов в полицию для составления протокола об административном нарушении. Также стилист выступал против незаконной вырубки лесов в Байкальском регионе.
Сергей Зверев вырос в посёлке Култук, а родился в тункинском селе Гужиры в Бурятии. В обоих населённых пунктах живут близкие родственники звезды шоу-бизнеса. Летом 2018 года Зверев устроил себе небольшой отпуск на Байкале и в Бурятии. Тогда возвращение с отдыха в Москву обернулось крупным скандалом – шоумен разразился нецензурной лексикой в адрес работников аэропорта, устроивших строгий досмотр.
Путина просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева
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