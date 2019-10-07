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Забайкальские казаки собрались в Улан-Удэ на «Казачий круг»

Забайкальские казаки собрались в Улан-Удэ на «Казачий круг»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии прошёл региональный этап всероссийского фольклорного конкурса

С 4 по 5 октября в Улан-Удэ прошёл I региональный этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Всего на конкурс поступило 35 заявок от участников из Забайкальского края и Республики Бурятия.

Конкурсный просмотр участников состоялся в колледже искусств имени П. И. Чайковского 4 октября. Жюри конкурса, которое возглавлял заведующий отделом Центра русского фольклора Российского государственного дома народного творчества имени В. Д. Поленова Дмитрий Морозов, по достоинству оценили все коллективы.

Как сообщает пресс-служба РЦНТ, по результатам выступлений конкурсантов были присуждены дипломы лауреатов I степени в следующих номинациях:
- Номинация «Казачий танец» – Ансамблю народной музыки и танца «Сибирский сувенир» ВСГИК, руководитель Олег Шаренда;
- Номинация «Казачий танец» – Народному ансамблю песни и танца «Раздолье» БГСХА, руководитель Татьяна Давыдова;
- Номинация «Фольклорно-этнографические коллективы» – Народному семейному ансамблю «Раздолье» Централизованной клубной системы (с. Малета, Забайкальский край), руководитель Екатерина Мисайлова, хормейстеры: Эдуард Мисайлов, Екатерина Бобенко;
- Номинация «Сольные исполнители» – дуэту Надежде Хайнацкой и Дмитрию Шамтееву Народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица» КДЦ «Рассвет», Городское казачье общество «Верхнеудинское», руководитель Георгий Григорьев, хормейстер Ольга Золотарёва, концертмейстер Юрий Перелыгин;
- Номинация «Народно-сценические коллективы» – Студенческому фольклорному ансамблю «Оберегъ» Забайкальского краевого училища культуры, руководитель Татьяна Намсараева, хореограф Наталья Ларионова, руководитель фольклорного инструментального ансамбля Екатерина Пыткина;
- Номинация «Народно-сценические коллективы» – Народному Забайкальскому казачьему ансамблю «Станица» КДЦ «Рассвет», Городское казачье общество «Верхнеудинское», руководитель Георгий Григорьев, хормейстер Ольга Золотарёва, концертмейстер Юрий Перелыгин.

Также лауреатами и дипломантами стали забайкальцы: сводный хор «Наследие» (г. Чита) – лауреат II степени; вокальный ансамбль «Силькари» (г. Шилка) – лауреат III степени, ансамбли «Разгуляй», «Подкова» – дипломанты I степени, ансамбль «Веретенце» – дипломант II степени.

Лучшие коллективы выступили 5 октября на гала-концерте «Пой, душа казачья!» на главной площади столицы Бурятии. Также казачьи коллективы из Забайкальского края показали концертную программу на пешеходной улице «Арбат».

В ближайшее время будет озвучено решение оргкомитета об участии коллективов из Забайкалья во Всероссийском конкурсе «Казачий круг» в городе Москве, сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
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