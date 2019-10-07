Жители села в Бурятии ждали капремонт дома культуры 49 лет

5 октября после капитального ремонта открылся дом культуры в селе Комсомольское Еравнинского района, где проживает более 700 человек
Сельский клуб не обновлялся 49 лет, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Дом культуры был построен в 1970 году, и с того времени капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Жители села Комсомольское планируют отмечать в клубе праздники, проводить концерты, ставить театральные постановки.
Здесь работают восемь кружков для взрослых и детей: «Поющие сердца», детские «Китмайер», «Нон – стоп», «Лицедей», патриотический кружок «Память», «Корольки», а также в свободное время можно поиграть в бильярд и теннис.
- Конечно, очень приятно открывать такие светлые, теплые, красивые дома культуры. Чтобы нашим детям было, где отмечать праздники, заниматься, развиваться. В этом году в Еравнинском районе отремонтировали этот Дом культуры, в Ширинге новый дом культуры построили, в Гунде закончили строительство нового дома культуры, в Сосново-Озерском сделали капитальный ремонт. Сфера культуры у нас динамично развивается, – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов на открытии клуба.
В рамках национального проекта «Культура» на ремонт было направлено 5,4 млн рублей. На эту сумму перекрыты полы, кровля, установлены окна, обновлена отопительная система, противопожарная сигнализация, заменены входные и внутренние двери, электропроводка и система освещения.
Кроме концертного зала на 70 мест, в доме культуры расположена сельская библиотека, общая площадь здания 386 кв м.
В рамках национального проекта «Культура» в этом году капитально отремонтированы ещё три дома культуры: в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, селе Шарагол Кяхтинского района, селе Шара-Азарга Закаменского района. Общая стоимость объектов составляет 14,6 млн рублей.
В 2020 году на капитальный ремонт 14 сельских клубов в 10 районах республики выделено 62,8 млн рублей.
Этой осенью в Кабанский, Селенгинский, Бичурский, Закаменский районы поступят автоклубы общей стоимостью около 20 млн рублей. В это же время 26 детских школ искусств Бурятии получат новые пианино. В Кижингинском и Заиграевском районе, Северобайкальске, Улан-Удэ и Усть-Кяхтинской детской библиотеке появятся пять модельных библиотек. В Бурятии начнут работу девять оборудованных кинозалов.
Жители села в Бурятии ждали капремонт дома культуры 49 лет
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