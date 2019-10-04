На торжественные мероприятия приехали представители зарубежных университетов и клиник
В Иркутске отмечают 100-летие Иркутского государственного медицинского университета. Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею, начались с возложения цветов к бюсту советского учёного-медика, профессора Ходоса Хаим-Бер Гершоновича.
- С судьбой вуза тесно связана судьба человека – выпускника медицинского факультета госуниверситета, основателя иркутской неврологической школы Хаим-Бера Гершоновича Ходоса. Талантливый врач, выдающийся учёный, педагог, почётный житель Иркутска. Он внёс огромный вклад в развитие отечественной медицины. К 120-летию ученого мы открыли сквер его имени, установили памятный бюст. В Иркутске память о великом учёном, настоящем враче и человеке жива, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Торжественный приём, посвящённый 100-летию основания иркутского государственного медицинского университета, состоялся в художественном музее имени В.П. Сукачева. Почётными гостями торжественного мероприятия стали представители зарубежных университетов и клиник, иркутских консульств Кореи, Монголии, КНР, а также выпускники университета.
Глава областного центра Дмитрий Бердников вручил работникам ИГМУ почётные грамоты и благодарности мэра, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Справка
ИГМУ был открыт в 1919 году в виде медицинского отделения при физико-математическом факультете Иркутского государственного университета. 20 января 1920 года медицинское отделение выделилось в самостоятельную учебно-административную единицу – медицинский факультет Иркутского государственного университета. В 1930 году медицинский факультет Иркутского государственного университета выделился в самостоятельный институт и в 1995 году состоялся переход медицинского института на новый статус – «университет».
В Иркутске отмечают столетие медицинского университета
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