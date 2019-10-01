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Жители Бурятии выберут из шести лучших участковых одного

Жители Бурятии выберут из шести лучших участковых одного
Общество, 
С 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по Бурятии стартует второй региональный этап конкурса «Народный участковый -2019»

По результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли шесть участковых Бурятии:

1. старший лейтенант полиции Калашников Василий Иванович (г. Улан-Удэ, Железнодорожный район);
2. подполковник полиции Рабжаев Даши Цыбикдоржиевич (Бичурский район);
3. лейтенант полиции Шенхоров Вячеслав Сергеевич (Тункинский район);
4. майор полиции Цыренов Зоригто Цырендоржиевич (Хоринский район);
5. лейтенант полиции Бурдуков Роман Владимирович (Баунтовский район);
6. майор полиции Хохоев Алексей Александрович (г. Улан-Удэ, Октябрьский район).

Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно будет на официальном сайте МВД по Республике Бурятия в разделе «Народный участковый - 2019», авторизовавшись через одну из социальных сетей.

Победитель примет участие в финальном всероссийском этапе, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.

Награждение «Народного участкового» состоится в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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