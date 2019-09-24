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Иркутские тяжелоатлеты взяли командное «серебро» чемпионата России

Иркутские тяжелоатлеты взяли командное «серебро» чемпионата России
Общество,  Фото:pixabay.com
В Крыму прошли соревнования по жиму лежа среди слабовидящих

Иркутские спортсменки Кристина Арсентьева и Светлана Ахметова успешно выступили на чемпионате России по пауэрлифтингу по жиму лежа среди слабовидящих. Соревнования проходили с 16 по 22 сентября в тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште.

В весовой категории 75 кг Кристина Арсентьева завоевала золотые медали среди юниорок и женщин, показав результат 70 кг. В весовой категории 82,5 кг Светлана Ахметова стала двукратной победительницей среди женщин и ветеранов 40 лет и старше. Результат Светланы составил 80 кг. Кристина и Светлана являются мастерами спорта России и тренируются у Александра Зайцева.

По итогам соревнований иркутские спортсменки заняли второе командное место. На первом месте оказались представительницы Красноярского края, на третьем месте – Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
тяжелая атлетика спорт Иркутск чемпионат России
 
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