Также в рамках Книжного салона прочитают публичную лекцию «Составление родословных»
Публичная лекция «Составление родословных» и презентация книги «Родословные кудинских бурят» (по архивным материалам Кудинского бурятского ведомства XVIII-XX веков) краеведа - генеалога предбайкальских бурят, кандидата биологических наук Анатолия Хантуева пройдёт 26 сентября в рамках XXIV Книжного салона в Национальной библиотеке Бурятии.
Книга посвящена истории персоналий, аилов, улусов, административных родов Кудинского бурятского ведомства XVIII-XX веков. В основу книги положены документы Государственных архивов республики, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, а также личные родовые и семейные записи и предания.
Редактор книги «Родословные кудинских бурят», доктор исторических наук Ольга Бураева отмечает, что книга не только даст интереснейший материал по родословной многих семей, но и подвигнет читателя к самостоятельной работе по сбору материалов и составлению генеалогии своей семьи, рода, бурятского народа.
В предисловии книги авторы Хантуевы пишут: «В данном исследовании мы хотим привлечь внимание земляков к своим генеалогическим корням, истории своего края (бурятского ведомства) после вхождения в состав Российского государства. Эта книга — в определённой степени справочное пособие для тех, кто хочет по архивным документам самостоятельно восстановить свою забытую родословную и не потерять память о своих предках…».
Автор также поделится своими планами о перспективах написания родословных по верхнеудинским, баяндаевским, качугским и ольхонским бурятам.
Национальная библиотека приглашает всех интересующихся родословной на публичную лекцию и презентацию книги Анатолия Хантуева 26 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.
В Улан-Удэ презентуют книгу «Родословные кудинских бурят»
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