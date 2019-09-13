Бурятские артисты приедут на забайкальское перетягивание каната

Солисты театра оперы и балета выступят на турнире «Риха Алханая»



14 сентября на территории национального парка «Алханай» состоится межмуниципальный турнир Агинского Бурятского округа по перетягиванию каната «Риха Алханая». Традиционно в турнире принимают участие свыше 10 команд Забайкальского края.



Как и в предыдущие годы, большим подарком для всех гостей и участников турнира станет концерт артистов Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова. Над просторами Алханая прозвучат песни в исполнении заслуженных артистов Российской Федерации Дамбы Занданова, Батора Будаева,заслуженной артистки Республики Бурятия Туяны Дамдинжаповой, Саяна Цымпилова и Мунко Батомункуева.



Ожидается, что мероприятие посмотрит более 2 тысяч зрителей. Турнир по перетягиванию каната «Риха Алханая» стал традиционным и в пятый раз собирает сильнейших спортсменов земли Агинской, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

