Вход на соревнования свободный
В Чите стартуют игры первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет сезона 2019-2020 годов в группе «Восток». Игры состоятся в «Ледовом дворце» 14 и 15 сентября.
14 сентября в 13:30 на ледовую арену выйдут команды «Чита-2006» и «Амур» из Хабаровска. В 18:00 состоится встреча команды «Манул» с «Амуром».
15 сентября в 12:15 пройдёт второй хоккейный матч команд «Чита-2006» и «Амур», а также в 16:00 – команд «Манул» и «Амур». Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
В Забайкалье пройдёт первенство СФО и ДФО по хоккею
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