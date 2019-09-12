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В Забайкалье пройдёт первенство СФО и ДФО по хоккею

В Забайкалье пройдёт первенство СФО и ДФО по хоккею
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на соревнования свободный

В Чите стартуют игры первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет сезона 2019-2020 годов в группе «Восток». Игры состоятся в «Ледовом дворце» 14 и 15 сентября.

14 сентября в 13:30 на ледовую арену выйдут команды «Чита-2006» и «Амур» из Хабаровска. В 18:00 состоится встреча команды «Манул» с «Амуром».

15 сентября в 12:15 пройдёт второй хоккейный матч команд «Чита-2006» и «Амур», а также в 16:00 – команд «Манул» и «Амур». Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
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