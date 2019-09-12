Акция состоится 13 сентября
13 сентября в Чите на территории мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев» у Вечного огня состоится открытие вахты памяти почётных караулов поста №1 города. Акция пройдёт с 15:00 до 17:00.
Мероприятие проводится в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
В Чите у Вечного огня откроют вахту памяти
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