Иркутские борцы завоевали 3 медали на всероссийском турнире

В копилке команды – одно «серебро» и две «бронзы»



Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона А. В. Шумакова, который с 6 по 8 сентября проходил в Красноярске. В соревнованиях приняли участие более 120 борцов из 11 регионов России.



В весовой категории 60 кг серебряную медаль выиграл иркутянин Михаил Лелеко. Бронзовыми призёрами стали Гусейн Гусейнов из Иркутска (весовая категория 63 кг) и Семен Бобылев из Усолья-Сибирского (87 кг).



Михаил Лелеко занимается борьбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Сергея Стоянова и Дениса Мальцева. Гусейн Гусейнов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у заслуженного тренера России Александра Хаустова. Семен Бобылев является воспитанником заслуженного тренера России Александра Бриля. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

