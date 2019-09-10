В Бурятии не зафиксировано лесных пожаров

В регионе действует особый противопожарный режим



За сутки новых очагов возгорания не зарегистрировано, работы по тушению лесных пожаров не проводились.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, запрещено.



Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, отметили в агентстве.

