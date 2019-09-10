Инициативная группа реализовала проект «Эхо Кударинской степи»
В этом году общественная организация поддержки молодёжных инициатив «Молодёжь Корсаково» Кабанского района Бурятии, выиграла грант республиканского министерства спорта и молодёжной политики в номинации – содействие молодёжного предпринимательства на проект «Эхо Кударинской степи».
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- Проект направлен на организацию туристической зоны в селе Корсаково силами молодых людей. Инициативными ребятами на выигранные средства были изготовлены национальные наряды, информационные стенды и баннеры, проведён ремонт кабинета организации, а также была построена летняя веранда, как одна из точек маршрута, - сообщает пресс-служба мниспорта Бурятии.
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Уже туристическая зона принимает интересные и социально-значимые мероприятия. Так была организована экскурсия по туристическому маршруту для членов региональной общественной организации «Я живу!» - онкобольных, их родственников и волонтёров организации.
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В программу мероприятий входила традиционная встреча на байрса, где был проведён обряд «Угтамжа» с подношением молочных продуктов. Далее наши гости отправились в экскурсию по селу. Туристы посетили Аллею Славы, информационно-культурный центр, дом культуры, часовню и другие достопримечательности.
Молодёжь Бурятии устроила для онкобольных экскурсию в Корсаково
Общество, Фото:
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