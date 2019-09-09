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Усть-ордынцы победили на молодёжной спартакиаде

Усть-ордынцы победили на молодёжной спартакиаде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они соревновались в прыжках с парашютом и сборке-разборке автомата

Команда из Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа победила на областной спартакиаде молодёжи допризывного возраста, посвящённой Дню Бородинского сражения. Соревнования проходили 7 и 8 сентября на базе Иркутского учебного авиационного центра ДОСААФ России в селе Оёк в Иркутском районе.

В соревнования приняли участие 13 команд из Иркутска, Усолья-Сибирского, Шелеховского, Иркутского, Усольского, Эхирит-Булагатского районов. В состав команд входили юноши и девушки в возрасте 14-17 лет. Команды выполняли нормативы IV-V возрастных ступеней всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), прыжки с парашютом, а также соревновались в сборке и разборке автомата, знании военной истории России, строевой подготовке, оказании первой медицинской неотложной помощи.

По итогам всех состязаний первое место заняла команда усть-ордынской средней общеобразовательной школы №4. Вторыми стали представители команды гимназии №1 города Усолья-Сибирского. Замкнула тройку призёров команда «Патриотический десант» из шелеховской средней общеобразовательной школы №2, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
спорт спартакиада Иркутская область допризывная подготовка
 
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