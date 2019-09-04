 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

Обращения забайкальцев к власти будут рассматривать через Интернет

Обращения забайкальцев к власти будут рассматривать через Интернет
Общество,  Фото:pixabay.com
Свою работу начал сайт «Голос забайкальца»

С 3 сентября в тестовом режиме начал свою работу сайт «Голос забайкальца». По словам замруководителя администрации губернатора Сергея Меркулова, эта система будет нести практическую пользу как для жителей Забайкалья, так и для местных органов власти.

- Этот сайт позволит оперативно и открыто работать органам местного управления, исполнительной власти Забайкальского края с теми сообщениями, которые идут от граждан. Действующим законодательством предусмотрен срок рассмотрения такого обращения в течение 30 дней, кроме того человек практически не может его отслеживать. С помощью сайта в онлайн-режиме будет видно, где находится сообщение человека, который его рассматривает. Фактор открытости будет приводить чиновников к большей ответственности. Более того, здесь предусмотрена возможность обратной связи, можно обжаловать ответ, после чего реагирование будет применено к ответственным структурам, – пояснил Сергей Меркулов.

Авторизоваться на сайте можно будет одним из трёх способов: смс-подтверждением, с помощью электронной почты или сервиса «ГосУслуги».

- Сайт простой, понятный, там нет ничего лишнего. Человек после авторизации выбирает рубрику, тему обращения. У гражданина будет личный кабинет, в котором он будет видеть, сколько сообщений он отправил, на какой стадии решения они находятся. Когда сообщение начинает переходить по инстанциям в поисках решения, пользователь получает оповещение на электронную почту. Если гражданин доволен ответом, то он закрывает свой вопрос, если нет, то может отправить его на повторное рассмотрение, – сообщил замруководителя администрации.

Текущая версия сайта – тестовая. Планируется, что до конца сентября на портале появятся новые функции. Будут добавлены модули «Народная карта» и «Оценка». На карте будут отражаться все сообщения граждан в разбивке по рубрикам, которые предусмотрены на сайте. Это дороги, ЖКХ, работа управляющих компаний, свалки и многое другое. Также будет отражаться степень решения этих проблем. Это станет удобным интерактивным сервисом для властей, которые смогут видеть, в каких отраслях больше всего проблем. Кроме того, информацией из этого модуля смогут пользоваться общественники, СМИ. Модуль «Оценка» позволит гражданам выставлять рейтинги, например, главам муниципалитетов, руководителям учреждений социальной сферы и другим, на предмет эффективности их работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
интернет сайт правительство Местное самоуправление исполнительная власть Забайкальский край жалобы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
Общество, 04.09.2019
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Общество, 04.09.2019
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Общество, 04.09.2019
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Общество, 04.09.2019
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
Общество, 04.09.2019
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Общество, 04.09.2019
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
На Байкале растёт популяция рыси
На Байкале растёт популяция рыси
Общество, 04.09.2019
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
Общество, 04.09.2019
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Общество, 04.09.2019
Акция приурочена к празднованию Дня города
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Общество, 04.09.2019
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы
Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Иркутянин выиграл в лотерею более 3,5 млн рублей
Общество, 04.09.2019
Он купил билет на сайте за 40 рублей
Полицейские обеспечат порядок в День города Улан-Удэ
Полицейские обеспечат порядок в День города Улан-Удэ
Общество, 04.09.2019
Охрану правопорядка обеспечат около 300 сотрудников

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^