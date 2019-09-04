Обращения забайкальцев к власти будут рассматривать через Интернет

Свою работу начал сайт «Голос забайкальца»



С 3 сентября в тестовом режиме начал свою работу сайт «Голос забайкальца». По словам замруководителя администрации губернатора Сергея Меркулова, эта система будет нести практическую пользу как для жителей Забайкалья, так и для местных органов власти.



- Этот сайт позволит оперативно и открыто работать органам местного управления, исполнительной власти Забайкальского края с теми сообщениями, которые идут от граждан. Действующим законодательством предусмотрен срок рассмотрения такого обращения в течение 30 дней, кроме того человек практически не может его отслеживать. С помощью сайта в онлайн-режиме будет видно, где находится сообщение человека, который его рассматривает. Фактор открытости будет приводить чиновников к большей ответственности. Более того, здесь предусмотрена возможность обратной связи, можно обжаловать ответ, после чего реагирование будет применено к ответственным структурам, – пояснил Сергей Меркулов.



Авторизоваться на сайте можно будет одним из трёх способов: смс-подтверждением, с помощью электронной почты или сервиса «ГосУслуги».



- Сайт простой, понятный, там нет ничего лишнего. Человек после авторизации выбирает рубрику, тему обращения. У гражданина будет личный кабинет, в котором он будет видеть, сколько сообщений он отправил, на какой стадии решения они находятся. Когда сообщение начинает переходить по инстанциям в поисках решения, пользователь получает оповещение на электронную почту. Если гражданин доволен ответом, то он закрывает свой вопрос, если нет, то может отправить его на повторное рассмотрение, – сообщил замруководителя администрации.



Текущая версия сайта – тестовая. Планируется, что до конца сентября на портале появятся новые функции. Будут добавлены модули «Народная карта» и «Оценка». На карте будут отражаться все сообщения граждан в разбивке по рубрикам, которые предусмотрены на сайте. Это дороги, ЖКХ, работа управляющих компаний, свалки и многое другое. Также будет отражаться степень решения этих проблем. Это станет удобным интерактивным сервисом для властей, которые смогут видеть, в каких отраслях больше всего проблем. Кроме того, информацией из этого модуля смогут пользоваться общественники, СМИ. Модуль «Оценка» позволит гражданам выставлять рейтинги, например, главам муниципалитетов, руководителям учреждений социальной сферы и другим, на предмет эффективности их работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

