Куда сходить на День города в Улан-Удэ?

«Байкал-Daily» представляет праздничную программу, посвящённую Дню города. Торжества пройдут с 5 по 7 сентября
На разных площадках будет проведено более 50 мероприятий – ярмарки, концерты, мастер-классы, выставки, различные акции и конкурсы, которые пройдут в рамках тематического «Года культуры и искусства в Улан-Удэ».
- В рамках празднования Дня рождения нашего города для жителей и гостей столицы Бурятии подготовлена обширная праздничная программа. Основные праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 сентября, - сообщает управление по информационной политике.
5 сентября
5 сентября в 15:00 на Верхней Берёзовке на ипподроме впервые в Улан-Удэ пройдёт этнокультурный фестиваль «Кок-бору – древние игры кочевых народов».
В праздничной концертной программе «Улан-Удэ – город дружбы» примут участие творческие коллективы и солисты учреждений культуры и образования нашего города, национальных диаспор: киргизской, казахской, узбекской и азербайджанской. Также на фестивале будут организованы площадки для национальных игр, разные торговые точки, выставка-дегустация кыргызской национальной и забайкальской казачьей кухонь. Вход бесплатный.
5 сентября в 18:30 в Молодёжном художественном театре по улице Димитрова, 2 в рамках «Года Театра», состоится открытие театрального сезона - премьера спектакля «По-другому» режиссёра Анатолия Баскакова, по пьесе молодого драматурга Светланы Баженовой.
Это жизненная история на тему семьи и дружбы. В спектакле играют Любовь Рябкова, Роман Гаврилов, Мария Заболотская, Надежда Разуваева, Борис Виноградов. Билеты в кассе театра.
6 сентября
6 сентября в 19:00 в театре оперы и балета пройдёт 20-й фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ – 2019». За звание главной красавицы города поборются 20 молодых участниц, в возрасте от 14 – 24 лет. Победительница будет представлять столицу Бурятии на всероссийском конкурсе «Краса России – 2019». Главный приз – 50 тысяч рублей. Информацию об участницах можно посмотреть здесь.
Билеты можно приобрести в кассе театра.
7 сентября
7 сентября в 13:00 на площади Советов состоится «Торжественное открытие Дня города - 2019» «Яркими красками город цвети!». В нём примут участие более тысячи человек – учащиеся детских школ искусств, солисты и творческие коллективы города.
В этот день в 13:00 на площади Революции начнётся анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка», гостями мероприятия станет шоу-группа «Россияне» (г. Москва), которые примут участие в праздничной концертной программе.
В 12:00 в музее истории города Улан-Удэ праздничная программа «Африка в Улан-Удэ». Здесь состоится торжественное открытие выставки «Африка в Улан-Удэ», где будут продемонстрированы образцы африканского традиционного искусства: изделия, статуэтки, маски из эбена, железного дерева, ритуальные предметы.
Выставку откроет шоумен из Конго – Клотер Мбосса Окандзе (выпускник «РУДН имени Патриса Лулумбы). После открытия выставки на площадке перед музеем состоится выступление танцевально-инструментальной группы Issongo. На протяжении всего мероприятия в залах музея будут проводиться мастер-классы по плетению африканских косичек, игре на барабанах.
Также каждый сможет приобщиться к африканской энергии танца во время мастер-класса по африканским танцам и хореографии Afro-house и Afro-fitness. Венцом программы будет выступление зажигательной певицы с африканского континента Lorna в сопровождении профессиональных танцоров.
С 12:00 до 16:00 в шахматном сквере в Гостиных рядах Централизованной библиотечной системой Улан-Удэ подготовлена оn-life игра «Город в городе» - это пространство для активных и позитивных горожан всех возрастов.
- Почувствуйте себя горожанином вымышленного города, в котором интеллект, культура и творчество основа всего. На входе в Город участник получает паспорт гражданина и игровые денежные знаки «Толстовки» и «Пушкинки». Потратить игровые деньги можно на развлечения, игры и розыгрыши. Дополнительные игровые деньги зарабатываются на Интеллектуальной бирже в конкурсах и викторинах по книгам и истории города Улан-Удэ. При наличии читательского билета Библиотечной системы Улан-Удэ можно получить дополнительные бонусы, - обещают организаторы.
Гостей мероприятия ждут выступления поэтов, бардов, музыкантов, игры, конкурсы, розыгрыши, подарки и многое другое.
В 13:00 на пешеходной части улицы Ленина состоится ежегодное мероприятие «Арт-город-2019», с участием юных художников и преподавателей детской художественной школы имени Мэрдыгеева, которые для всех желающих подготовят разные творческие мастер-классы.
Также 7 сентября в городских парках гостей и жителей нашего города будет ждать праздничная программа, посвящённая Дню города – 2019.
В 13:00 в парке культуры и отдыха «Юбилейный» пройдёт мероприятие «Большой праздник для маленьких горожан». В программе праздника:
- Детский хореографический фестиваль «Танцевальная капель»;
- Праздничный концерт детских творческих коллективов;
- станция красоты: мастер-класс по плетению косичек;
- станция музыкальная: любимые детские песни в караоке;
- станция карандашная: конкурс рисунков и поделок;
- станция танцевальная: мастер-класс по уличным танцам;
- станция мыльная: шоу мыльных пузырей, конкурс на самый оригинальный мыльный пузырь;
- станция аквагрим.
В 14:00 в парке имени Жанаева пройдёт праздничная программа «Город сказка! Город – мечта!».
В программе: концерт солистов и творческих коллективов города, конкурсы розыгрыши игры, различные мастер-классы, анимационные зоны для детей, а также море призов. На территории парка развернётся ретро-выставка «ОЛД-таймер 2019», где взору жителей предстанут раритетные авто: «ВАЗ -2101», «УАЗ», «Волга», «Победа», «Линкольн», и предметы бытового обихода (60-80 годов), также вещи военных лет, оружие и одежда.
А в 17:00 в парке имени Орешкова состоится фестиваль молодёжи и творчества «2-U». На территории парка пройдут молодёжная развлекательная программа с участием популярных солистов и творческих групп, кинопоказ семейной комедии «Байкальские каникулы 2», перфомансы и театральная площадка от Молодёжного художественного театра, розыгрыши и многое другое.
В 19:00 на площади Советов пройдёт вечерняя музыкальная программа закрытия Дня города – 2019.
В вечерней программе примут участие звезды бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Дарима Цырендондопова, Валико Гаспарян, Елена Борохитова, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, ВЭГ «Лаккитон», ТСТ «Угол зрения».
Главными гостями вечера станут артисты из стран Африканского континента и популярная молодёжная кавер-группа «Инхит» из Иркутска, в исполнении которых прозвучат любимые мелодии и песни отечественных и зарубежных исполнителей.
7 сентября в 22:30 на площади Советов запустят праздничный музыкальный фейерверк «Все краски города», продолжительностью 7 минут.
Возрастное ограничение 6+
Куда сходить на День города в Улан-Удэ?
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