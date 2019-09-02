Модели, актриса, врач и певица: Кто претендует на звание «Мисс Улан-Удэ-2019»



Девушка окончила Дальневосточную академию искусств во Владивостоке по специальности «актриса драматического театра и кино». На данный момент является актрисой в Бурятском театре драмы. Претендентка на корону самой красивой улан-удэнки активно участвует в съёмках фильмов: из известных – картины «На районе», «На край света», сериал «Остров».













Мункуева Дашина, 17 лет



Дашина - студентка юридического факультета Технологического колледжа, специальность «защита в чрезвычайных ситуациях». Окончила Сотниковскую среднюю школу. В детстве девушка занималась танцами и стрельбой из лука. Сторонница здорового образа жизни.



- Сейчас активно увлекается альпинизмом. Уже есть небольшие победы, состоит в спасательном отряде «Атлант». Старается как можно больше времени проводить с семьёй, потому что, по ее мнению, «семья - это самое главное и ценное в жизни человека», - отмечается в аккаунте конкурса.













Вера Кузнецова, 24 года



Девушка закончила медицинский институт БГУ и учится на 4-м курсе на юридическом факультете ВСГТУ. На данный момент является врачом-ординатором (анестезиолог-реаниматолог). В свободное время моделирует и шьёт одежду, читает книги о путешествиях. Красавица любит рыбалку. Вера - сторонница здорового образа жизни, посещает тренажёрный зал. Имеет разряд по стрельбе из лука и занимается пулевой стрельбой.













Кристина Борисова, 17 лет



Ученица 11 класса школы № 19.



- На протяжении четырёх лет Кристина занималась актёрским мастерством, где приобрёла огромный опыт и любовь к выступлениям. Не представляет себя без творчества и планирует связать с ним свою жизнь. Сейчас активно продвигает себя в модельном направлении, принимает участие в съёмках и показах нашего города. В 2017 году заняла Гран-при в конкурсе «Gold model of Buryatia». Сторонница активного образа жизни, - сообщается в аккаунте конкурса.



Она волонтёр, помогает приютам для бездомных животных «Возрождение», «Кот и пёс», а также красавица - участница общероссийского общественного движения «За сбережение народа». Считает, что каждый человек должен вносить свой вклад в благополучие и развитие города, республики, поэтому участвует в экологических акциях по сохранению Байкала.



- Считает, что красив человек должен быть не снаружи, а внутри. В настоящей женщине важны хорошее воспитание и манеры, вежливое и доброжелательное отношение к окружающим, благородство и грациозность. Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте, - говорится в соцсети.







Олеся Шитикова, 23 года



Девушка закончила Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в 2018 году. Стала лучшим студентом университета. По профессии - инженер-технолог в пищевой промышленности. На данный момент работает в сфере музыки – певицей. С детства любит спорт, имеет разряд КМС по лёгкой атлетике. В студенческое время была солисткой народного ансамбля «Белый день».



- Сцена - это её жизнь. После университета переехала в Самару, живёт в двух городах. В Улан-Удэ работает в разных заведениях города, с самыми известными ведущими, на свадьбах, юбилеях и корпоративах. Также сотрудничает с разными организациями, с администрацией города, выступает на различных городских мероприятиях. Очень ответственная, отзывчивая, добрая. От конкурса ждёт дополнительного опыта, новых знакомств, эмоций. Любит много мечтать, планировать, и у неё неплохо получается достигать своих целей, - сообщается о ней на странице конкурса.













Арюна Цынгунова, 14 лет



Ученица 9 класса. Арюна окончила детское модельное агентство «Краса Бурятии Кидс». Девушка является финалисткой детского фестиваля красоты и талантов «Краса Бурятии Кидс» в номинации «Мисс Фотомодель».



С детства занимается танцами и вокалом. Создаёт «луки» для себя и подруг. Любит делать подарки друзьям и близким. Участие в конкурсе, по её мнению, это хорошая возможность открыть в себе новые качества, приобрести новые знакомства и зарядиться яркими эмоциями.













Сэндэма Манзархарова, 17 лет



Сэндэма в этом году закончила 11 класс в 54 школе Улан-Удэ. Родом из Тункинского района. На данный момент работает бровистом.



- 4 года занималась профессиональным волейболом, состояла в команде «Хара Морин». Любит проводить время за чтением книг, сторонница активного образа жизни. Каждое утро просыпается с целью стать лучшей версией себя, - отмечается в группе конкурса в Сети.













Даяна Бардуева, 17 лет



В этом году закончила Кыренскую школу с золотой медалью. На протяжении 5 лет жила и училась в селе Кырен Тункинского района, закончила ДШИ по классу «фортепиано» и «хореография». На данный момент девушка является студенткой колледжа искусств имени Чайковского. Лауреат различных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей – «Наранай Туяа», «Гэгээн Аласай Одод», «Серебряный голос», «Роза Ветров», «Баатар-Дангина» и др.



За 17 лет успела перепробовать множество различных занятий: ходила на художественную гимнастику, журналистику, рисование, играла на скрипке и пела в составе этно-рок группы «Сагаан Турлааг». Является волонтёром, играла в КВН в составе команды «Тигр» и стала чемпионом 13 сезона Школьной лиги. Считает, что жизнь очень интересна и увлекательна. Кредо: «Нет ничего невозможного».













Светлана Гындунова, 19 лет



Студентка Иркутского государственного медицинского университета, учится девушка на Лечебном факультете. Кроме того, посещает модельное агентство «Sisters», также занимается лёгкой атлетикой и тхэквондо. Свободное время посвящает рисованию. Во время обучения в школе активно принимала участие в спортивной жизни, состояла в сборной команде по волейболу и футболу.



- Света убеждена, что нельзя сидеть на месте без дела. Она считает, что саморазвитие - это неотъемлемая часть нашей жизни. На данный момент регулярная работа над собой, раскрытие своих талантов, способностей является приоритетной задачей для неё. Света живёт по принципу «мир принадлежит тому, кто ему рад», - сообщается о красавице в соцсети.













Алтана Батомункуева, 17 лет



Ученица 11-го класса школы № 32. Алтана старается быть всесторонне развитым человеком, поэтому интересуется многим. Большое место в её жизни занимает музыка. Красавица с отличием окончила ДШИ по классу «фортепиано» и «хореография». Является многократным дипломантом и лауреатом международных и российских музыкальных конкурсов.



Помимо музыки, много времени она уделяет спорту. Занималась боксом, сейчас занимается фигурным катанием и теннисом. Свободное время старается проводить с семьёй, любит читать, в особенности зарубежную классику. Убеждена что, нужно быть собой при любых обстоятельствах и в любой ситуации.













Саяна Банзаракцаева, 17 лет



Закончила школу № 20, на данный момент - студентка БГУ (Восточный факультет). Ведёт активный образ жизни, занимается вокалом, танцами. Является участницей сборной команды школы, призером городских соревнований по волейболу и по спортивной гимнастике. Организатор танцевальной кавер-группы. Девиз: «Препятствие - это и есть путь»



В соцсети отмечается, что девушка дружелюбна, отзывчива, коммуникабельна.













Нина Цыденова, 16 лет



Ученица Читинской общеобразовательной школы № 43. Девушка - КМС по художественной гимнастике, состоит в сборной Забайкальского края. Принимала участие в соревнованиях во многих городах, странах.



- Сертифицированный визажист, бровист, стилист. В настоящее время работает, занимается саморазвитием в фэшн-индустрии. Всё свободное время любит проводить со своей семьёй. По словам Нины, семья - это самое главное в жизни человека. Ставит перед собой множество целей и идёт к их выполнению. Жизненное кредо Нины: «Живи, не оглядываясь на других», - говорится о ней в официальном аккаунте конкурса.













Зоригма Банзаракцаева, 24 года



Закончила юридический факультет Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «Уголовно-правовые дисциплины». 12 лет посвятила танцам в составе образцового ансамбля «Сияние». Кроме того, девушка обладает II юношеским разрядом по волейболу.



Сейчас является сотрудником крупной компании сети развлекательных заведений. Зоригма считает, что многим в жизни обязана своим мечтам, последняя из которых - освоить дрифтинг. Своим жизненным кредо она выбрала выражение классика: «В человеке всё должно быть прекрасно».









Хандажаб Жамбалова, 16 лет



Родом из посёлка Агинское. Перешла в 10 класс гимназии № 29. У Хандажаб с детства любовь к танцам и пению, она на протяжении 3 лет танцевала в ансамбле «Саран Туяа». Неоднократно становилась «Мисс Нарасун», получила звание «Арюухан 2019» в Улан-Удэ. Отличница учебы. Ставит перед собой цель - получить золотую медаль и выучиться на стоматолога. Мечтает открыть свою стоматологическую клинику и быть полезной людям.













Алтана Цыденешиева, 19 лет



В официальном аккаунте мероприятия сообщается, что девушка работает и развивается в fashion-индустрии. КМС по стрельбе из лука. В свободное время любит рисовать портреты, увлекается вокалом и слушает джазовую музыку. На данный момент она активно занимается развитием своего интернет-магазина. Получает вдохновение от путешествий, гор и мечтает покорить все вершины мира. Считает, что горы воспитывают и закаляют характер.













Яна Суюнда, 19 лет



Студентка 1-го курса Бурятского государственного университета (восточный факультет), окончила музыкальную школу по классу «Ятага». Лауреат третьей степени в международном музыкальном конкурсе в Пекине. В свободное время занимается плаванием, чтением и музыкой. Верит, что любви и мечте суждено сбываться.













Светлана Цыдыпова, 20 лет



В официальном аккаунте конкурса про Светлану говорится, что она целеустремлённая девушка с твёрдой жизненной позицией. Закончив среднюю школу № 20, поступила в Иркутский государственный университет и на данный момент является студенткой 4 курса. Родом красавица из села Большой Луг Кяхтинского района.



- За отличную учёбу и активное участие в жизни университета выступает на различных конференциях и мероприятиях. Уверенно идёт к своей цели - получить красный диплом. Светлана любит активный вид отдыха: трекинговые походы в горы, езду на велосипеде, лошадях и занятия в тренажёрном зале. Часто свой досуг посвящает рисованию и чтению, поскольку считает, что всестороннее саморазвитие - неотъемлемое качество успешного человека, - сообщается здесь.



Девиз девушки - «Удача - это 1% успеха, всё остальное - это упорный труд».













Оксана Куприянова, 17 лет



В этом году окончила Хоринскую среднюю школу № 2. В школе занималась хореографией и волейболом. Получила золотой знак отличия ГТО. В детстве мечтала стать сотрудником полиции, к чему стремится в данное время. Свободное время любит проводить с друзьями и с семьёй.



- Оксана считает, что главное в жизни- это счастье, которое является наивысшим благом, к которому следует стремиться, как к самому важному в этой жизни, - отмечается в Сети.













Наталия Железняк, 21 год



Окончила УУИЖТ. Получает второе высшее образование, на юридическом факультете. На данный момент работает в ОАО «РЖД». С детства занимается танцами, является выпускницей народного ансамбля танца «Багульник». 7 лет ездила на международные фестивали в Китай. Живет по принципу: «Больше делай, меньше говори». Мечтает стать грамотным юристом и помогать людям.



- Считает, что жизнь нам дана для счастья, а не для того чтобы быть и учиться быть сильными, - говорится о красавице в соцсети.







