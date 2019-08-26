Глава Бурятии проверил ход ремонта региональных дорог

В 2019 году в республике будет отремонтировано 170 км дорог
В республике вышли на финишную прямую ремонтные работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам года дорожники приведут в нормативное состояние 64% дорог в Улан-Удэнской агломерации, также будет отремонтировано 18 объектов на региональной сети дорог, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел ряд участков дорог, которые ремонтируются в рамках нацпроекта. Первым объектом стал «Спиртзаводской тракт». На 1,5-километровом участке дороги от ул. Пищевая до 0 км подрядчики уложили новый асфальтобетон. Также обустроены тротуары тактильной плиткой. По итогам осмотра глава Бурятии дал поручение выставить претензии подрядчику на Спиртзаводском тракте. В рамках гарантии подрядчик должен устранить износ бровки, которые делает съезд с дороги небезопасным.
Также Алексей Цыденов осмотрел участки региональных дорог. В Тарбагатайском районе планируется привести в порядок 27 километров автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи. Участок с 33 по 38 км (стоимость контракта – 64,6 млн руб.) будет введён уже в этом году, здесь был использован метод холодного ресайклинга, который позволяет перерабатывать старый асфальтобетон. Следующие 22 километра на этой автодороге планируется отремонтировать в течение четырех лет – в этом году будет введено 7 км дороги (км 38 – км 45). В рамках нацпроекта в Тарбагатайском районе также будет отремонтированы ул. Надежды и ул. Дружбы в посёлке Нижний Саянтуй и ул. Октябрьская в посёлке Николаевский.
- Работы идут в графике. Качество дорог, которые строятся, хорошее. У нас в этом году будет отремонтировано 170 км дорог на сумму более 5 млрд рублей, - отметил Алексей Цыденов.
В Заиграевском районе глава республики осмотрел ход ремонта подъезда от автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, который соединяет две крупные региональные автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и Улан-Удэ-Романовка-Чита. 13-километровый участок будет приведён в порядок уже в этом году, стоимость контракта – 166, 4 млн руб. Оставшиеся этапы - укладка верхнего слоя покрытия, установка дорожных знаков, нанесение разметки.
Ещё один крупный переходящий объект на подъезде к селу Новая Брянь будет отремонтирован до конца 2020 года. На автодороге Онохой-Заиграево-Новая Брянь планируется обновить дорожное полотно на трёх участках.
Глава напомнил, что республика вошла в приоритетный проект в 2017 году, за два года в Улан-Удэнской агломерации было отремонтировано 175 км, а процент дорог в нормативном состоянии вырос до 64,6% (к 2024 году до 85%). В этом году в рамках нацпроекта также ремонтируют 18 объектов региональной сети. Дорожники приводят в нормативное состояние как крупные региональные трассы, так и подъезды к поселениям.
Большое внимание будет уделяться повышению безопасности дорожного движения - среди целевых показателей нацпроекта снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации ДТП на 50 %. Также планируется оборудовать автоматические пункты весогабаритного контроля на трассах регионального значения.
Глава Бурятии проверил ход ремонта региональных дорог
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