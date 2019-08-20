В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории

Собственник здания также выплатит около трёх миллионов рублей за неисполнение судебного акта



В Иркутске эксперты подберут варианты сноса самостроя, который угрожает разрушением памятнику истории и культуры. Об этом сообщает областная служба по охране объектов культурного значения.



Объект незаконного строительства расположен по соседству с памятником истории и культуры федерального значения «Усадьба Бревнова», в котором находится Дом литераторов. В состав его объектов входит брандмауэрная стена, которая в 19 веке защищала усадьбу от пожаров. Незаконное здание возведено в нескольких десятках сантиметров от неё, в охранной зоне памятника истории и культуры, где по закону категорически запрещено любое строительство.



Снести незаконно возведённый объект в январе 2014 года постановил арбитражный суд Иркутской области. Однако это решение до сих пор не исполнено. В декабре 2017 года собственник демонтировал верхний, мансардный этаж, оставив три нижних, включающих подвал, позже для строения сделали новую кровлю. Так как рядом находится памятник истории и культуры, собственник обязан согласовать со службой по охране объектов культурного значения Иркутской области вариант сноса незаконно возведённого объекта.



- Владелец затягивает исполнение решения суда, предлагая только один вариант разбора здания, который, по мнению аттестованных экспертов сферы охраны объектов культурного значения, приведёт к повреждению брандмауэрной стены. Это предложение было сделано в 2016 году, с тех пор новых вариантов разбора не поступало. Специалисты службы по охране объектов культурного значения уверены, что есть и другие варианты демонтажа в таких условиях, – заявил руководитель службы по охране объектов культурного значения Иркутской области Андрей Фоменко.



За неисполнение решения суда о сносе, служба государственного строительного надзора региона обратилась в областной арбитражный суд с просьбой взыскать судебную неустойку. 21 января 2019 года иск был удовлетворён, собственник здания обязан выплатить по 50 тысяч рублей за каждый месяц неисполнения судебного акта. Общая сумма составляет около трёх миллионов рублей. Средства ответчик до сих пор не выплатил. Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области по этому факту возбуждено исполнительное производство.



В июле этого года собственник незаконно возведённого здания обратился в суд с заявлением о пересмотре решения арбитражного суда о сносе самовольной постройки по вновь открывшимся обстоятельствам. Они просят сохранить самострой, чтобы таким образом сберечь исторический объект - брандмауэрную стену.



- История о сносе незаконно возведённого здания длится уже пять лет. Служба государственного строительного надзора Иркутской области разрабатывает проект сноса незаконно возведённого здания, который будет проходить согласование службе по охране объектов культурного значения Иркутской области. Демонтаж здания пройдёт в строгом соответствии с конкурсными процедурами, после чего будет выставлен иск о возмещении расходов собственнику, – сообщаил руководитель службы государственного строительного надзора региона Борис Билалов.

