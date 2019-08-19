В Улан-Удэ под развязкой появилось граффити









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌐Ivan Fansta🌐 (@fanstaknado) 18 Авг 2019 в 10:03 PDT



Горожане остались довольны результатом:



«Вчера проезжали, видели, как рисуют. Очень понравилось, как-то красиво стало и приятно на душе. Молодцы, такие талантливые»

«Интересно, сколько часов и сколько краски ушло на такую потрясающую работу»

«Очень красивая работа. Глаза очень выразительные, такой глубокий взгляд, прям завораживающий. Талантливые ребята!»

«Они инопланетяне. Нереально круто. Молодцы»



Как сообщал «Байкал-Daily», на ПВЗ в столице Бурятии также

Горожане остались довольны результатом:«Вчера проезжали, видели, как рисуют. Очень понравилось, как-то красиво стало и приятно на душе. Молодцы, такие талантливые»«Интересно, сколько часов и сколько краски ушло на такую потрясающую работу»«Очень красивая работа. Глаза очень выразительные, такой глубокий взгляд, прям завораживающий. Талантливые ребята!»«Они инопланетяне. Нереально круто. Молодцы»Как сообщал «Байкал-Daily», на ПВЗ в столице Бурятии также появилось яркое граффити

Новое граффити появилось под развязкой Бабушкина-Трубачеева. Сегодня в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео и фото граффити. Сообщается, что это работа уличных художников из Новосибирска.На странице одного из художников в соцсети размещено видео, на котором показан процесс раскрашивания стены, а также снимки красочных рисунков.