В Улан-Удэ под развязкой появилось граффити

Яркое граффити выполнили уличные художники из Новосибирска
Новое граффити появилось под развязкой Бабушкина-Трубачеева. Сегодня в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео и фото граффити. Сообщается, что это работа уличных художников из Новосибирска.
На странице одного из художников в соцсети размещено видео, на котором показан процесс раскрашивания стены, а также снимки красочных рисунков.
Горожане остались довольны результатом:
«Вчера проезжали, видели, как рисуют. Очень понравилось, как-то красиво стало и приятно на душе. Молодцы, такие талантливые»
«Интересно, сколько часов и сколько краски ушло на такую потрясающую работу»
«Очень красивая работа. Глаза очень выразительные, такой глубокий взгляд, прям завораживающий. Талантливые ребята!»
«Они инопланетяне. Нереально круто. Молодцы»
Как сообщал «Байкал-Daily», на ПВЗ в столице Бурятии также появилось яркое граффити
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Яркое граффити выполнили уличные художники из Новосибирска
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