Они появятся на пешеходных переходах по улице Мокрова в районе ТЦ «Абсолют» и остановке «Лицей № 24»
Светофор на улице Мокрова в Улан-Удэ будет выполнен в комплексе с ограждением, пандусом для маломобильных категорий граждан, обустройством остановочных пунктов, сообщает управление по информационной политике.
Как сообщили в МБУ «Горсвет», на данный момент произведены работы по уширению дороги, по всему периметру перекрёстка устанавливается бордюрный камень. Идёт работа по подготовке щебёночного основания под асфальтирование дороги, выполнен монтаж закладных оснований под металлические светофорные стойки.
По улице Терешковой ведутся работы по обустройству лестничного спуска и тротуара в сторону ТЦ «Абсолют», укладывается тактильная плитка для маломобильного населения. В эти выходные будут устанавливаться закладные основания под металлические светофорные стойки.
Работы по данным объектам выполняет ООО «Медпром». Общая стоимость работ составляет более 5 миллионов рублей.
В Улан-Удэ установят новые светофоры
Общество, Фото:
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