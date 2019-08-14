 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

В Братске для молодёжи проведут День «М»

В Братске для молодёжи проведут День «М»
Общество,  Фото:pixabay.com
Праздник состоится во всех районах города

Во всех районах города Братска в разные дни пройдёт День «М». Мастер-классы, море игр, море музыки – так расшифровывают название развлекательной программы организаторы.

Игровая программа, музыкальное сопровождение в исполнении специально приглашенной группы «Пульс», гитарный вечер и многие другие интерактивы и развлечения ждут всех, кто желает провести время весело и с пользой. Стартует мероприятие 15 августа в 17:00 в Падунском районе на парковой зоне рядом с Братским педагогическим колледжем. Продолжится праздник 18 августа в 14:00 в Центральном районе в парке 10 микрорайона. И завершится – в Правобережном 23 августа в 18:00 на территории стадиона школы № 39.

Также для жителей Центрального района будет организован кинотеатр на траве. На данный момент в социальной сети ВКонтакте в группе Дома молодёжи проходит голосование за выбор фильма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

Возрастное ограничение 12+
Праздники молодежь Братск Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарск отметит Всемирный день бездомных животных
Ангарск отметит Всемирный день бездомных животных
Общество, 14.08.2019
Праздник пройдёт в городе уже в седьмой раз
В Чите закрывают городской пляж
В Чите закрывают городской пляж
Общество, 14.08.2019
Купание будет запрещено с 16 августа
Иркутянка завоевала 5 медалей по пулевой стрельбе в Чехии
Иркутянка завоевала 5 медалей по пулевой стрельбе в Чехии
Общество, 14.08.2019
У неё три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали
В Кабанском районе Бурятии обустроят места отдыха
В Кабанском районе Бурятии обустроят места отдыха
Общество, 14.08.2019
Для туристов на берегу Байкала поставят беседки, лавочки и кострища
В Чите впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных
В Чите впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных
Общество, 14.08.2019
Хозяева лучших животных получат автомобили УАЗ и «Ниву»
В Иркутской области начался фестиваль бетонной скульптуры
В Иркутской области начался фестиваль бетонной скульптуры
Общество, 14.08.2019
Автор лучшей работы получит 120 000 рублей
Столичные эксперты проверили психоневрологические интернаты Бурятии
Столичные эксперты проверили психоневрологические интернаты Бурятии
Общество, 14.08.2019
Специалисты оценили условия проживания и работу медицинской и социальной служб
«Золотое кольцо Сибири» пройдёт через Улан-Удэ и Иркутск
«Золотое кольцо Сибири» пройдёт через Улан-Удэ и Иркутск
Общество, 14.08.2019
16 августа Русское географическое общество запустит по маршруту пилотную экспедицию
В Иркутской области состоится фестиваль любительских театров
В Иркутской области состоится фестиваль любительских театров
Общество, 14.08.2019
В мероприятии примут участие коллективы из Бохана, Усть-Ордынского, Иркутска и других городов
Улан-Удэ примет чемпионат по гиревому спорту и пауэрлифтингу
Улан-Удэ примет чемпионат по гиревому спорту и пауэрлифтингу
Общество, 14.08.2019
На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
Международные детские игры пройдут в Чите
Международные детские игры пройдут в Чите
Общество, 14.08.2019
На соревнования заявлено около 600 участников
В Улан-Удэ отключат холодную воду в ДНТ «Багульник»
В Улан-Удэ отключат холодную воду в ДНТ «Багульник»
Общество, 14.08.2019
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Жителю Бурятии не выплачивали зарплату в компании в Амурской области
Жителю Бурятии не выплачивали зарплату в компании в Амурской области
Общество, 14.08.2019
Мужчина не получал зарплату несколько месяцев  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^