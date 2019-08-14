В Братске для молодёжи проведут День «М»





Возрастное ограничение 12+

Во всех районах города Братска в разные дни пройдёт День «М». Мастер-классы, море игр, море музыки – так расшифровывают название развлекательной программы организаторы.Игровая программа, музыкальное сопровождение в исполнении специально приглашенной группы «Пульс», гитарный вечер и многие другие интерактивы и развлечения ждут всех, кто желает провести время весело и с пользой. Стартует мероприятие 15 августа в 17:00 в Падунском районе на парковой зоне рядом с Братским педагогическим колледжем. Продолжится праздник 18 августа в 14:00 в Центральном районе в парке 10 микрорайона. И завершится – в Правобережном 23 августа в 18:00 на территории стадиона школы № 39.Также для жителей Центрального района будет организован кинотеатр на траве. На данный момент в социальной сети ВКонтакте в группе Дома молодёжи проходит голосование за выбор фильма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.