В Забайкалье отмечают Международный день коренных народов мира

В праздниках участвуют эвенки трёх северных районов края
В Каларском, Тунгиро-Олёкминском и Тунгокоченском районах Забайкальского края проходят Дни аборигенов – мероприятия, приуроченные к Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа.
Программы праздников включают в себя национальные танцы и песни на эвенкийском языке, традиционные эвенкийские обряды – обряд очищения, обряд подношения даров духам.
Забайкальский край является территорией проживания эвенков, как коренных малочисленных народов России. В течение года в регионе проводятся различные культурно-массовые мероприятия, в том числе традиционные эвенкийские праздники, научно-практические конференции, фестивали, книжные ярмарки, исследовательские экспедиции по сбору фольклорного материала. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
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