В Забайкалье внук украл у бабушки кошелёк

Ущерб составил 17 тысяч рублей



В полицию обратилась 78-летняя жительница села Калга Забайкальского края. Она рассказала, что неизвестный украл кошелёк из её квартиры, в котором находилось 17 тысяч рублей.



Осмотрев входную дверь, полицейские не обнаружили следов взлома. Также женщина пояснила, что накануне к ней приходил её внук и после его ухода бабушка не обнаружила спрятанный в укромном месте кошелёк с деньгами.



Стражи порядка задержали 38-летнего мужчину. На допросе он сознался в краже. До задержания, злоумышленник успел потратить украденные деньги на собственные нужды.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

