Ущерб составил 17 тысяч рублей
В полицию обратилась 78-летняя жительница села Калга Забайкальского края. Она рассказала, что неизвестный украл кошелёк из её квартиры, в котором находилось 17 тысяч рублей.
Осмотрев входную дверь, полицейские не обнаружили следов взлома. Также женщина пояснила, что накануне к ней приходил её внук и после его ухода бабушка не обнаружила спрятанный в укромном месте кошелёк с деньгами.
Стражи порядка задержали 38-летнего мужчину. На допросе он сознался в краже. До задержания, злоумышленник успел потратить украденные деньги на собственные нужды.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье внук украл у бабушки кошелёк
Общество, Фото:
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