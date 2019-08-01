Кубок забайкальских дрэг-рейсеров состоится на аэродроме

Соревнования гонщиков примет спортивный аэродром «Каштак» в Чите

11 августа на территории читинского аэродрома «Каштак» пройдёт кубок Забайкальского края по дрэг-рейсингу. Начало соревнований в 12:00.Соревнования проводятся на специально отведённой временной трассе, с соблюдением мер технической, медицинской и пожарной безопасности. Участие в них примут спортсмены со спортивной лицензией, навыки и автомобили которых отвечают требованиям к серии. В заездах будут состязаться классы автомобилей: FSL (легковой), FSA (легковой), FSB (легковой), Unlimited (легковой), Turbostock (легковой).Для пилотов обязательно отводится зона технического парка, где они могут подготовить свои автомобили к заездам. Зрители смогут наблюдать за заездами с огороженных участков. Помимо спортивной части, гостям покажут развлекательную программу. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.