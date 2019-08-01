Кубок забайкальских дрэг-рейсеров состоится на аэродроме

Соревнования гонщиков примет спортивный аэродром «Каштак» в Чите
11 августа на территории читинского аэродрома «Каштак» пройдёт кубок Забайкальского края по дрэг-рейсингу. Начало соревнований в 12:00.
Соревнования проводятся на специально отведённой временной трассе, с соблюдением мер технической, медицинской и пожарной безопасности. Участие в них примут спортсмены со спортивной лицензией, навыки и автомобили которых отвечают требованиям к серии. В заездах будут состязаться классы автомобилей: FSL (легковой), FSA (легковой), FSB (легковой), Unlimited (легковой), Turbostock (легковой).
Для пилотов обязательно отводится зона технического парка, где они могут подготовить свои автомобили к заездам. Зрители смогут наблюдать за заездами с огороженных участков. Помимо спортивной части, гостям покажут развлекательную программу. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Основной обычай празднества – ритуальное обливание
На турнир ждут все футбольные команды округа
Победу одержали братчане
Соревнования гонщиков примет спортивный аэродром «Каштак» в Чите
Гости праздника увидят самый большой и самый маленький вареник, а также конкурс их поедания
В республике готовятся к осеннему нерестовому периоду
В соревновании примут участие национальные диаспоры региона и представители коренных малочисленных народов
Работы обещают закончить в октябре
Своё мастерство покажут кавалеристы из России, Монголии, Казахстана и Киргизии
Праздник «Похожие разности» состоится уже во второй раз
В Загустайском дацане «Дычен Рабжалинг» откроется Цогчен Дуган
В Джидинский район сегодня прилетел глава региона Алексей Цыденов
В некоторых домах Советского и Железнодорожного района горячее водоснабжение подключат вечером 10 августа, в Октябрьском районе – 12 августа
Пенсионеры соревновались в комбинированной эстафете, игре в волейбол и городки
На угнанном автомобиле он поехал по «встречке»