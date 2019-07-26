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На Байкале нерп пометили радиомаяками

На Байкале нерп пометили радиомаяками
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
На нерп установили маяки для отслеживания пути миграции

В Забайкальском национальном парке на лежбище Ушканьих островов провели мечение байкальской нерпы. Состоялась совместная экспедиция экспертов Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сотрудников Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также старшего научного сотрудника ФГБУ «Заповедное Подлеморье» состоялась, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Работы по отлову нерп, сбору различных анализов, установки радиомаяков Argos, учёту нерпы на лежбищах Ушканьих островов, в том числе с применением беспилотника, были проведены в июле в акватории Ушканьих островов.

Мечение байкальской нерпы с помощью радиомаяков применено впервые.



Все проведённые исследования были основаны на гуманных малоинвазивных методах. Животные возвращены в озеро Байкал. Маяки установлены на 15-ти нерпах и закреплены с помощью клея на мех эндемиков. По опыту исследований на других видах тюленей известно, что такие передатчики должны продержаться до следующей линьки животного, то есть до весны, а затем просто отпасть вместе со старым мехом.

За это время благодаря радиомаякам удастся отследить пути их миграции и поведение в нынешних экологических условиях озера Байкал. Для визуальной идентификации животные помечены простыми символами обычной краской для волос.

В настоящее время проводится лабораторные исследования собранных проб биологического материала, они позволят определить общее состояние отловленных животных, наличие возбудителей заболеваний, генетические показатели и многое другое.



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