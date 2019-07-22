В Байкальском заповеднике рассказали о растениях-хищниках

В заповеднике растут три вида росянок



В Байкальском заповеднике в Бурятии есть растения-хищники. Занятный пост об этом появился в группе Байкальского заповедника «Вконтакте».



«На лесном болоте, на зыбкой почве среди зеленых дерновинок мха можно заметить чахлые метелочки необычного цветка, на длинных стебельках которого поднимаются из розетки очень «странные» листья, покрытые длинными тонкими ресничками. На конце каждой такой реснички дрожит блестящая капелька. Этот цветок – росянка – хищное растение северных лесов. Если понаблюдать за ним, то можно увидеть, как комар или муха, неосторожно опустившиеся на лист, будут схвачены ресничками росянки. Ресничка с прилипшим к Её капельке насекомым изогнется вниз, и к ней прижмутся соседние реснички. Добыча поймана! Липкая жидкость прочно приклеивает к листу насекомое. Если добыча слишком велика, то весь листочек сгибается пополам и схватывает жертву, зажимая её, точно в кулак. Когда же на один лист усядутся две букашки, то эти цепкие «пальчики» росянки разделяются: одни устремляются к первой жертве, другие – ко второй. Случается, что на помощь листу, схватившему очень крупную добычу, например стрекозу, приходят другие листья росянки. По мельчайшим жилкам-сосудам, которые пронизывают листья, точно по нервам, передаются во всех направлениях сигналы о пойманной добыче. Когда глядишь на ожесточенную схватку растения и насекомого, кажется, будто борются два живых существа, и невольно приходят на память рассказы или фильмы ужасов о страшном дереве-людоеде – пожирателе зверей и людей», - говорится в сообщении Байкальского заповедника.



К семейству Росянковые относят 4 рода, включающие более 100 видов, обитающих в различных частях земного шара.



В Байкальском заповеднике обитают 3 вида росянок: английская – Drosera anglica Hudson, круглолистная – D. rotundifolia L. и обратнояйцевидная – D. x obovata Mert. et Koch.



Справка:



Байкальский заповедник создан в 1969 году. Занимает центральный участок хребта Хамар-Дабан и прибрежные террасы Байкала (площадь заповедника 165 724 га). По периметру заповедника образована охранная зона площадью 34 788 га.



Заповедник расположен в трёх административных районах Республики Бурятия – Кабанском, Селенгинском и Джидинском.



В заповеднике пихтово-кедровая тайга соседствует с высокогорными тундрами. Здесь берут начало горные реки, питающее легендарное озеро Байкал. В дебрях Хамар-Дабана вольно чувствует себя соболь, бродит медведь, обитают изюбри, косули и другие животные. В высокогорных тундрах пасутся северные олени, живут тундряные куропатки…



Под охрану заповедника переданы два государственных природных заказника федерального значения «Алтачейский» и «Кабанский» (Республика Бурятия).





